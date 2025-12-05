בכירי ארגון הטרור חמאס החלו להגביר את אמצעי הביטחון סביב הנהגת הארגון הפועלת מחוץ לשטחי פלסטין, בעקבות הערכות גוברות כי ישראל עשויה לבצע התנקשות נוספת בבכירי התנועה. כך מסרו ל"אשארק אל אווסט" גורמים בתנועה, שהצביעו על חשש מתמשך גם לאחר מסרים מרגיעים שהעבירה ארצות הברית למתווכים בטורקיה, קטר ומצרים.

לדברי המקורות, הנהגת חמאס אינה נותנת אמון בישראל, במיוחד לאחר חיסולו של בכיר חיזבאללה חית׳ם טבאטבאי, שנרצח בשבוע שעבר. גורם בחמאס קישר בין "הציפייה להתנקשות נוספת" לבין המחלוקת על יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש, והמענה הישראלי שלפיו לחמאס אין כוונה להתקדם לעבר עסקה.

מקור נוסף בתנועה אמר כי ההערכות הן כי ההתנקשות הבאה עלולה להתבצע במדינה שאינה ערבית, אך לא ציין איזו.

מאז תחילת המלחמה בעזה באוקטובר 2023, ביצעה ישראל כמה חיסולים בחו"ל נגד בכירי חמאס: סאלח אל ערורי חוסל בביירות בינואר 2024, ואחריו איסמעיל הניה בטהרן ביולי אותה שנה. מאוחר יותר ניסתה ישראל לפגוע במועצת ההנהגה של התנועה בפעולה בדוחה.

בעקבות האירועים הללו גיבשה חמאס "הנחיות ביטחון חדשות" עבור בכירים המתגוררים מחוץ לרצועה. על פי מסמך פנימי שנבחן על ידי "אשארק אל אווסט", המנהיגים נדרשים לבטל פגישות קבועות במיקום אחד ולעבור למתכונת של פגישות מתחלפות במקומות משתנים.

בנוסף נאסר עליהם להכניס טלפונים למרחק של פחות משבעים מטרים ממקום מפגש, וכן נאסר על הכנסת מכשירים אלקטרוניים מכל סוג, כולל שעונים חכמים, ולוודא שאין בו מזגנים, נתבי אינטרנט, טלוויזיות או אפילו מערכות אינטרקום ביתיות.

המסמך מתריע כי שירותי הביטחון של ישראל משתמשים באמצעי מעקב מגוונים, ובהם מצלמות זעירות המושתלות במהלך עבודות תחזוקה במבנים, טלפונים סלולריים, אמצעי וי-פיי ומכשירים ביתיים שונים. לפי המסמך, "כיבוי טלפונים אינו מספיק", ושעונים חכמים עשויים לחשוף את מספר הנוכחים בחדר.