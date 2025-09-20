בצעד שנועד להרתיע את תושבי עזה, הוציא מנגנון ביטחון הפנים של חמאס להורג אדם נוסף בטענה שפעל כ"בוגד". על פי הודעת הארגון, האיש, שזוהה בשם אמין בכרי אבו בכרה, סייע באופן ישיר לכוחות ישראליים.

חמאס טוען כי אבו בכרה היה מעורב בהקמתה של יחידה חמושה באזור רפיח, יחידה שפועלת תחת פיקודו של יאסר אבו שבאב ונתמכת על ידי ישראל. לטענתם, הוא אימן את חברי היחידה במטרה לסייע לכוחות צה"ל במשימות צבאיות ובאבטחת מעבר של סיוע הומניטרי לתושבי הרצועה. פעילותה של קבוצה זו מתרחשת בשטח שנמצא כעת בשליטת צה"ל.

בהודעתו הבהיר חמאס כי הוצאה להורג זו נועדה לשמש כדוגמה וכאזהרה חמורה. "גורלו של בוגד כזה יהיה הוצאה להורג ללא היסוס, וגם הגנת משפחתו לא תסייע לו", נכתב בהצהרה.

הארגון מדגיש את החשיבות ההרתעתית של פעולותיו ומבהיר כי "המלחמה" נגד מה שהוא מכנה "רשתות הסוכנים" תימשך במלוא המרץ. בכך, חמאס ממשיך במדיניות של דיכוי אלים כלפי כל התנגדות פנימית, ומנסה לשמר את שלטונו באמצעות הפחדה ואלימות.