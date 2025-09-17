ההצעה שעלתה: חמאס ישחרר חטוף חי או כמה חללים כ"דמי רצינות"

ברקע הלחץ הצבאי המסיבי על חמאס ברצועה, עם תחילתה של הפעילות הקרקעית בעיר עזה, מנסה ארגון הטרור בכל כוחו ובמאמצים גדולים לעצור את האש.

לפי דיווח של ניר דבורי הערב (רביעי) בערוץ 12, גורמים שונים העלו ביממה האחרונה הצעה שתוכל להניע מגעים רציניים לעסקת חטופים - ולפיה חמאס ישלם "דמי רצינות" בדמות שחרור חטוף או כמה חטופים חללים.

לא ברור אם ההצעה תרקום עור וגידים. בינתיים צה"ל ממשיך בפעילות העצימה בעיר עזה ומעמיק את הפעילות בשטח, בצורה יסודית, תוך ניסיון ברור לא לסכן חטופים חלילה.

מוקדם יותר היום דווח כי במקביל לתמרון הקרקעי של צה"ל ברצועת עזה ולהסלמת הלחימה מול חמאס, חמולות חמושות בעזה מרימות ראש ומפגינות שליטה בשטח שבו הן מתגוררות, כך לפי מקורות בפיקוד הדרום.

הפרשן הצבאי של אתר 'וואלה', אמיר בוחבוט הזכיר כי לפי אחד המקורות הצבאיים, החמולות הציבו מאות פעילים בכניסות לטריטוריות שונות במטרה להדוף מנגנוני ביטחון של חמאס, בהם גם "יחידת חץ", כוח אלים העוסק במעצרים, תקיפות ורצח של משתפי פעולה עם ישראל.

המקורות מעריכים כי החמולות המקומיות זיהו את תנועת האוכלוסייה דרומה כנקודת חולשה של חמאס, ובחלק מהמקרים התנהלה לחימה ישירה בין החמולות למחבלים.

חלק מהחמולות, דוגמת אבו שבאב, הצטרפו להסכם שבעל-פה עם צה"ל והשב"כ, המאפשר להן להישאר בשטחן מבלי להתפנות לדרום הרצועה. ההסכם כולל גם מרחב בטוח מתקיפות וציר מאובטח להעברת סיוע הומניטרי.

גורמי ביטחון ישראליים צופים כי ככל שהכוחות הישראליים יתקדמו לעבר העיר עזה, היקף ההתנגדות של החמולות לחמאס יגדל. חמולת אבו שבאב, הפועלת בין רפיח וחאן יונס, כבר הייתה מעורבת בהרג מחבלי חמאס, כשגם חמולת טראבין פעלה בדרום הרצועה בחילופי אש עם הארגון.

לפי הדיווחים, חמולות נוספות נמצאות בשלב זה בעמדה מתנדנדת מול חמאס, ובהן שאוויש, בארכה, אבו טיר ואחרות, וצפויות להכריע על עמדתן בשבועות הקרובים.