"טענת הגנה עצמית" | המסרון שמסבך את ראש מטה השר בן גביר 

ראש המטה של השר לביטחון לאומי, חנמאל דורפמן, חשוד שהורה לניצב משה פינצ'י שלא לשלול את נשקו של יהודי שירה בערבי בחווארה. לפי הדיווח, דורפמן טען שמדובר בהגנה עצמית — וזאת בניגוד לנהלים המקובלים ולסמכות הפיקודית של המשטרה (בארץ)

חנמאל דורפמן עם השר בן גביר (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

חנמאל דורפמן, ראש המטה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, חשוד כי התערב באופן ישיר בהחלטה מבצעית של — והורה למפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, שלא לשלול את נשקו של אזרח יהודי שירה בערבי בחווארה.

לפי דיווח שפורסם היום (שני) ב"כאן רשת ב'", חוקרי מח"ש מחזיקים בהתכתבות בין דורפמן לבין ניצב פינצ'י, בה עדכן הקצין הבכיר את ראש המטה בדבר אירוע ירי שבו אזרח יהודי ירה בגבר ערבי במהלך נסיעה בחווארה. לדברי השוטר, הרכב שבו נסע היהודי נרגם באבנים, ובתגובה ירה.

דורפמן, כך לפי החשד, השיב להודעה והורה לפינצ'י לא לקחת את נשקו של היורה, בטענה שמדובר במקרה של הגנה עצמית. אם אכן כך התרחש, מדובר בהתערבות ישירה של הדרג הפוליטי בשיקולים מבצעיים של המשטרה — סוגיה הנחשבת חמורה וחריגה.

האירוע מעורר סערה לא רק בשל עצם הירי, אלא גם בשל הממשק הלא שגרתי שנחשף בין לשכת השר לביטחון לאומי לבין שדרת הפיקוד של המשטרה — מה שמעלה שאלות קשות על גבולות הסמכות וההשפעה.

חנמאל דורפמן (צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90)

כזכור, ראש המטה של השר לביטחון לאומי חנמאל דורפמן ונציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי נחקרו אתמול (ראשון) במחלקה לחקירות שוטרים. חקירתו של יעקובי הסתיימה לאחר כמה שעות, ובמהלכה הוא נחקר על חשד חדש - הפרת אמונים, שנוגע לאירועים שהתרחשו בתקופתו כמזכיר הביטחוני של . דורפמן, שנגדו אף הוצא צו מעצר, סירב לשתף פעולה עם החוקרים - ושוחרר בתום חקירתו.

