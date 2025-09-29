"טענת הגנה עצמית" | המסרון שמסבך את ראש מטה השר בן גביר 

חנמאל דורפמן, ראש המטה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, חשוד כי התערב באופן ישיר בהחלטה מבצעית של המשטרה — והורה למפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, שלא לשלול את נשקו של אזרח יהודי שירה בערבי בחווארה.

לפי דיווח שפורסם היום (שני) ב"כאן רשת ב'", חוקרי מח"ש מחזיקים בהתכתבות בין דורפמן לבין ניצב פינצ'י, בה עדכן הקצין הבכיר את ראש המטה בדבר אירוע ירי שבו אזרח יהודי ירה בגבר ערבי במהלך נסיעה בחווארה. לדברי השוטר, הרכב שבו נסע היהודי נרגם באבנים, ובתגובה ירה.

דורפמן, כך לפי החשד, השיב להודעה והורה לפינצ'י לא לקחת את נשקו של היורה, בטענה שמדובר במקרה של הגנה עצמית. אם אכן כך התרחש, מדובר בהתערבות ישירה של הדרג הפוליטי בשיקולים מבצעיים של המשטרה — סוגיה הנחשבת חמורה וחריגה.

האירוע מעורר סערה לא רק בשל עצם הירי, אלא גם בשל הממשק הלא שגרתי שנחשף בין לשכת השר לביטחון לאומי לבין שדרת הפיקוד של המשטרה — מה שמעלה שאלות קשות על גבולות הסמכות וההשפעה.