נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום (שני) עם יגאל, נהג המונית שהפגין גבורה אזרחית וחילץ קשישה מזירת הפיגוע ברמות, ירושלים. במהלך השיחה שיבח הנשיא את מעשיו של יגאל ואמר: "אני מתרגש לשוחח איתך, יגאל היקר. אתה באמת דוגמה ומופת לגבורה אזרחית. ראיתי את הסרטון ואמרתי – תשיגו לי את יגאל! כל הכבוד לך! אתה אזרח למופת, אני רוצה לומר תודה. ככה אתה מביא גאווה עצומה למדינת ישראל, ואני מאחל לך בריאות טובה, אושר ושמחה."

יגאל השיב בצניעות: "אני לא רואה בזה שום מעשה גבורה. אני בסך הכל חושב שכל נהג מונית בסיטואציה כזו חייב לנהוג בצורה הזאת. נמצאת פה נוסעת, אישה מבוגרת בת בערך 85, הייתי חייב לחלץ אותה מהזירה."

האירוע המדגיש את תושייתם ואומץ לבם של אזרחים בזמן מצבי חירום, זכה לתשומת לב ציבורית רחבה והפך לסמל של אחריות אזרחית ותרומה לביטחון הציבור. פעולתו של יגאל מצטרפת לשורה של מקרים בהם אזרחים חמושים או עירניים פועלים במהירות ובאומץ להצלת חיים במהלך פיגועים.