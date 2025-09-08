כיכר השבת
"זה לא גבורה": נהג המונית שהציל קשישה מצטנע בשיחה עם נשיא המדינה

נשיא המדינה יצחק הרצוג שיבח את נהג המונית יגאל על אומץ ליבו ועל כך שהודות לו ניצלו חיי קשישה בת 85 במהלך הפיגוע בירושלים | צפו בתיעוד השיחה (בארץ)

שיחת הנהג עם הנשיא (צילום: אבי קנר, מקליט: אבנר דביר)

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום (שני) עם יגאל, נהג המונית שהפגין גבורה אזרחית וחילץ קשישה מזירת הפיגוע ברמות, ירושלים.

במהלך השיחה שיבח הנשיא את מעשיו של יגאל ואמר: "אני מתרגש לשוחח איתך, יגאל היקר. אתה באמת דוגמה ומופת לגבורה אזרחית. ראיתי את הסרטון ואמרתי – תשיגו לי את יגאל! כל הכבוד לך! אתה אזרח למופת, אני רוצה לומר תודה. ככה אתה מביא גאווה עצומה למדינת ישראל, ואני מאחל לך בריאות טובה, אושר ושמחה."

יגאל מחלץ את הקשישה בזמן הפיגוע (צילום: מצלמת רכב , לפי סעיף 27)

יגאל השיב בצניעות: "אני לא רואה בזה שום מעשה גבורה. אני בסך הכל חושב שכל נהג מונית בסיטואציה כזו חייב לנהוג בצורה הזאת. נמצאת פה נוסעת, אישה מבוגרת בת בערך 85, הייתי חייב לחלץ אותה מהזירה."

האירוע המדגיש את תושייתם ואומץ לבם של אזרחים בזמן מצבי חירום, זכה לתשומת לב ציבורית רחבה והפך לסמל של אחריות אזרחית ותרומה לביטחון הציבור. פעולתו של יגאל מצטרפת לשורה של מקרים בהם אזרחים חמושים או עירניים פועלים במהירות ובאומץ להצלת חיים במהלך פיגועים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
איזה אדם מיוחד.ירבו כמותו
שרית

