המפגש של הרצוג עם חסידי גור ליד הבניינים ההרוסים: "לא פשוט"

אל זירת הנפילה הקשה בערד שבדרום הארץ, הגיע היום (ראשון) נשיא המדינה יצחק הרצוג. הוא סייר בין הבניינים ההרוסים ובמקום נפילת הטיל, מלווה בחסידי גור מקומיים ובנציגות מהעירייה.

״אנחנו נמצאים בזירה שהיא זירה מאוד משמעותית", אמר הרצוג. "בתים מכל עבר נפגעו קשות מאוד. אני מבקש לאחל החלמה מהירה לפצועים, יש פצועים קשה, ורפואה שלמה לכולם. אני כמובן סומך על העירייה ועל הרשויות שידאגו לפנות את כולם למקומות דיור".

לדבריו, "אנחנו נמצאים באמצע המערכה, כי האויב בעצם מנסה לעבוד על הפסיכולוגיה שלנו ממשגב עם עד אילת, להראות לנו שאנחנו מאוימים תמיד, ולנסות להראות שהם הרבה יותר חזקים ממה שהם. זו טעות חמורה, הם חוטפים וחוטפים וחוטפים".

עוד אמר: "אני יודע, הם בהיסטריה פנימית בתוך מערכת השלטון, הפיקוד והשליטה. אני יודע שלא פשוט לנו, לאדם הבודד שמאוים והולך כל הזמן למקלטים, כמו כולנו, אבל אני רוצה לעודד את עם ישראל - זה תהליך, והתהליך הזה יסתיים בסופו של דבר, ונמצא איראן הרבה יותר מוחלשת שפחות יכולה לאיים עלינו כפי שהיא תכננה. עלינו לחשוב מה היה קורה אם היינו עוד כמה שנים בלי לעשות את המערכה הזאת כעת.

אני מבקש לחזק את כולם. חזקו ואמצו עם ישראל, ואנחנו נעבור את זה, ונעבור את זה בגדול״.