כיכר השבת
מלחמת תעמולה

חיזבאללה מנסה לחקות את דו"צ; הוציא 'הודעת פינוי' ליישובי הצפון

ארגון הטרור הלבנוני מפרסם היום הודעת פינוי למה שהוא מכנה 'התנחלויות הצפון' בעברית ובערבית  וטען כי התקיפות בלבנון "לא יעברו ללא תגובה" (חדשות)

3תגובות
(צילום: חיזבאללה)

ארגון הטרור פרסם הודעת אזהרה המופנית לתושבי היישובים הסמוכים לגבול הצפון, ובה קרא לפינוי יישובים הנמצאים בטווח של עד חמישה קילומטרים מקו הגבול עם לבנון.

בהודעה, שפורסמה בעברית ובערבית תחת הכותרת "תזכורת", נכתב: "אזהרה לתושבי ההתנחלויות בצפון – אתם נדרשים לפנות את כל ההתנחלויות הנמצאות בעומק 5 ק"מ מקו הגבול".

בהמשך ההודעה טען הארגון כי "התוקפנות של הצבא שלכם על הריבונות הלבנונית ועל האזרחים הבטוחים והשמדת התשתיות האזרחיות ומסע הגירוש אשר מבצע – לא יעברו ללא תגובה".

האזהרה מגיעה על רקע המשך הפעילות הצבאית של במרחב דרום לבנון, כחלק ממבצע הגנה קדמית שנועדה להסיר איומים כלפי יישובי הצפון ולמנוע ניסיונות חדירה לשטח ישראל.

בימים האחרונים דיווח צה"ל כי כוחות פיקוד הצפון אוחזים במספר נקודות בדרום לבנון במסגרת פריסת כוחות הכוללת יחידות חי"ר, שריון והנדסה הפועלות בתיאום מלא לאורך הגזרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (67%)

לא (33%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
פתטי! מה ניתן לצפות מחמורים שעוד לא הפנימו שישראל הולכת הפעם על כל הקופה
חיים אליעזר
2
תושבי הצפון שלנו הם היקרים שלנו כל מי שמנסה לפגוע בהם כל ראש טרור וכל מחסני טילים יושמד מידית צה"ל חייב להגיב בחומרה להגן על היישובים ולמחוק כל איום מהאדמה הצפון שלנו הבית שלנו
נועם
1
אל תירא ישראל אל תירא כי גור אריה הלא אתה ואריה אם ישאג מי לא ירא מי לא יירא
צבי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר