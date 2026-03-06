ארגון הטרור חיזבאללה פרסם הודעת אזהרה המופנית לתושבי היישובים הסמוכים לגבול הצפון, ובה קרא לפינוי יישובים הנמצאים בטווח של עד חמישה קילומטרים מקו הגבול עם לבנון.

בהודעה, שפורסמה בעברית ובערבית תחת הכותרת "תזכורת", נכתב: "אזהרה לתושבי ההתנחלויות בצפון – אתם נדרשים לפנות את כל ההתנחלויות הנמצאות בעומק 5 ק"מ מקו הגבול".

בהמשך ההודעה טען הארגון כי "התוקפנות של הצבא שלכם על הריבונות הלבנונית ועל האזרחים הבטוחים והשמדת התשתיות האזרחיות ומסע הגירוש אשר מבצע – לא יעברו ללא תגובה".

האזהרה מגיעה על רקע המשך הפעילות הצבאית של צה"ל במרחב דרום לבנון, כחלק ממבצע הגנה קדמית שנועדה להסיר איומים כלפי יישובי הצפון ולמנוע ניסיונות חדירה לשטח ישראל.

בימים האחרונים דיווח צה"ל כי כוחות פיקוד הצפון אוחזים במספר נקודות בדרום לבנון במסגרת פריסת כוחות הכוללת יחידות חי"ר, שריון והנדסה הפועלות בתיאום מלא לאורך הגזרה.