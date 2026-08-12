עשן בכל המבנה: שריפה פרצה בסמוך לבית החולים בנהריה | צפו

צוותי כבאות והצלה מתחנות זבולון ונהריה פועלים בשעה זו בזירת שריפה באזור בית החולים בנהריה.

עם הגעת הצוותים למקום, זיהו לוחמי האש את מוקד הבעירה בשטח פתוח הצמוד למבנה מחלקת אשפוז. כתוצאה מהשריפה, חדר עשן אל תוך המבנה למסדרון ולחדר המדרגות.

לוחמי האש פועלים לכיבוי מהיר של מוקד הבעירה בצמוד למבנה, ומבצעים סריקות יסודיות בכל קומות המבנה לשלילת הימצאות לכודים.

כמו כן מבוצעות פעולות מקצועיות לשחרור העשן מתוך המחלקה והמבנה בכלל הקומות. לפי שעה לא דווח על נפגעים, המטופלים והצוותים הרפואיים פונו והם מרוכזים מחוץ למבנה.