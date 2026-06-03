סוף לגניבות הרכבים? המהלך שמנסים לעשות יחד עם חברות הביטוח

בצעד משמעותי במאבק בתופעת גניבות הרכב, אישרה הממשלה את הצעת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לחידוש ההסכם עם איגוד חברות הביטוח. במסגרת ההסכם, ישתתפו חברות הביטוח במימון פעילות יחידת אתג"ר (היחידה הארצית למאבק בגניבות רכב) של משטרת ישראל, בסכום של 11 מיליון שקל בשנה.

המהלך מסמן שינוי מגמה משמעותי, לאחר הפסקה של שבע שנים בה פעלה היחידה ללא תמיכה כספית מגורמים חיצוניים. התקציב המחודש יופנה להעצמה טכנולוגית, רכש אמצעים מתקדמים ותוספת כח אדם ליחידה, תוך שמירה על עצמאותה המלאה של המשטרה בכל הנוגע לפעילות המבצעית וקביעת סדרי העדיפויות.

מנגנון פיקוח ויעדים מוגדרים

ההסכם כולל מנגנון פיקוח ייחודי, הדורש מהמשטרה להציג יעדים שנתיים מוגדרים לירידה בהיקף הגניבות. כל זאת, תוך שמירה קפדנית על עצמאות המשטרה - הפעילות המבצעית, קביעת סדרי העדיפויות והפעלת הכוח תיעשה אך ורק על ידי משטרת ישראל, ללא כל התערבות של גורמים חיצוניים.

המהלך בא על רקע נתונים מעודדים שהחלו להתגלות בשנה האחרונה. לאחר שנים של עלייה מתמדת במספר גניבות הרכב, ניתן לראות התחלה של היפוך מגמה בנתונים, לאור הנחיית השר בן גביר לתת דגש מיוחד על התופעה ובזכות הפעילות המאומצת של יחידת אתג"ר.

ירידה משמעותית בגניבות

הנתונים מצביעים על שיפור ניכר: בשנת 2024 חלה ירידה של 6.77% במספר גניבות הרכב לעומת שנת 2023, ובשנת 2026 עד כה חלה ירידה חדה של 22.7%. כל זאת, על אף עלייה בכמות כלי הרכב הנוסעים על הכביש, מה שמעיד על יעילות מוגברת של הפעילות המשטרתית.

כידוע, מבצעים משטרתיים נרחבים מתקיימים באופן שוטף ברחבי הארץ, כאשר רק בשבועות האחרונים דיווחנו על מעצרים של חשודים בגניבות רכב שהובילו גם לתאונות קטלניות.

השפעה ישירה על כיס האזרח

האזרחים צפויים להרגיש זאת בכיס. הירידה בגניבות רכב משפיעה לטובה על מחיר פוליסות הביטוח - מסוף 2024 ועד תחילת 2026, מדד מחיר ביטוח הרכב ירד בכ-8.6%, בזמן שמדד המחירים לצרכן דווקא עלה.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מסר בעקבות אישור ההחלטה: "המהלך שיזמנו נועד להגביר את הלחץ נגד מחוללי הפשיעה וגנבי הרכבים, לחזק את הביטחון האישי של האזרחים, ולאף להוזיל עלויות בביטוח. אני גאה שהצלחנו לרתום את חברות הביטוח לשתף פעולה עם המטרה החשובה הזו. נמשיך לפעול ללא לאות לחיזוק הביטחון האישי והקהילתי של אזרחי ישראל - בכל הרמות ובכל התחומים".