חברת שירותי איגוד האינטרנט הישראלי, המנהלת את שני מחלפי האינטרנט הישראליים IIX ו-IL-IX מדווחת לפני זמן קצר (שני) על נתוני תעבורת האינטרנט מתחילת מבצע שאגת הארי.

על פי הנתונים, עם תחילת המלחמה עם איראן עלתה תעבורת מחלפי האינטרנט הישראליים ב-25% ביחס לשיא הקודם, שנרשם רק לפני כשמונה חודשים במלחמה עם איראן בחודש יוני.

התעבורה במחלפים הגיעה לשיא מצרפי של מעל חצי טרה ביט לשניה (500 ג׳יגה ביט לשניה) בשעות השיא, לעומת 400 ג׳יגה ביט לשניה בחודש יוני 2025.

אבי נגר, מנכ״ל חברת שירותי איגוד האינטרנט, המפעילה את המחלפים: ״כספקים של השדרה המרכזית לחיבור בין ספקי האינטרנט, ספקי שירותי ענן וספקי תוכן מהותיים באינטרנט בישראל, מייצגת התעבורה העוברת במחלפים באופן מובהק את מגמת התעבורה באינטרנט בישראל. בחודשים האחרונים ביצענו שינויים מהותיים באופן הפעולה של המחלפים המסוגלים לטפל בנפחי תעבורה גדולים בהרבה ומאפשרים חיבורם של ספקי תוכן ושירותים באופן ישיר. אנחנו צופים שהגידול בתעבורת המחלף החדש תלך ותגבר עוד יותר וכי לקוחות המחלף החדשים והותיקים יעמיקו את השימוש בו וינצלו גם את התשתיות החדשות והשרידות הגבוהה אותה אנו מציעים לשירותים אלה״.

יורם הכהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי: ״הנתונים הללו מראים באופן מובהק את החשיבות של האינטרנט הישראלי כתשתית המרכזית לאספקת מידע לציבור. אחת הסיבות לשבירת השיא היא שהציבור צורך גם טלוויזיה באמצעות האינטרנט״.