הותר לפרסום

כל מה שמותר לפרסם: פרשיית הריגול החמורה הנחקרת בימי המלחמה עם איראן

בית המשפט התיר לפרסום את עצם קיום החקירה, ללא פרטים רבים נוספים | מספר חשודים העניקו שירותים לגורמים איראניים במהלך המערכה (חדשות)

בימים אלו מתנהלת אחת מפרשות הריגול החמורות שנחקרו בישראל במהלך המלחמה, במסגרתה פועלים שירות הביטחון הכללי והיחידה לחקירות מיוחדות בלהב 433 לבירור חשדות למעורבות אזרחים ישראלים בפעילות עבור גורמים איראניים.

בית המשפט נעתר לבקשה להסיר את צו איסור הפרסום הגורף על עצם קיום הפרשה, והתיר לפרסם כי "מתנהלת חקירה בעלת היבטים ביטחוניים בעניינם של מספר חשודים, אשר על פי החשד העניקו שירותים שונים לגורמים איראניים" – זאת בתקופה הרגישה של המערכה מול .

לפי הדיווח, מדובר בפרשה רחבת היקף שנחקרת בימים אלו, כאשר פרטים רבים נוספים עדיין אסורים בפרסום.

במקביל, נבחנים צעדים משפטיים חריגים נגד מי שיורשעו בעבירות ריגול, ובהם שלילת אזרחות. על פי ההנחיה שניתנה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר הרשעה סופית ניתן יהיה לפעול לשלול את אזרחותם של המעורבים – צעד תקדימי שיכול לחול גם על אזרחים יהודים.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

מרגלים. צריכים עונש מוות לא פחות, שלילת אזרחות זה עונש בדיחה
יעקב
לפי פרסומים החשודים הם ממודיעין עילית. אם אתה עדין חושב את אותו דבר?
חאג'
ולמה שישנה את דעתו?
בוגדים בעמ"י זה בוגדים בעמ"י
אם לפי ההלכה ניתן להגדירו כרודף או מוסר אז מותר אפילו להורגו. כמובן ההחלטה בזה נתונה לגדולי פוסקי ההלכה.
מויש
כן.
יעקב
מעולה! שישללו את האזרחות למי שלא נאמן למדינה שהוא חי בה ומסכן חיי אדם בזמן מלחמה! אולי כל הנפילות בבני ברק ובבית שמש ובעוד מקומות קרו כי אנשים משם ריגלו לטובת איראן? אנשים איבדו את הבתים שלהם! אנשים נפצעו! הדם על הידיים של המרגלים!!!!
שלילת אזרחות למרגלים עונש מוות למחבלים
לא יאומן שזה קורה ועוד בהיקפים כאלה פשוט הזיה
יחיאל

