בימים אלו מתנהלת אחת מפרשות הריגול החמורות שנחקרו בישראל במהלך המלחמה, במסגרתה פועלים שירות הביטחון הכללי והיחידה לחקירות מיוחדות בלהב 433 לבירור חשדות למעורבות אזרחים ישראלים בפעילות עבור גורמים איראניים.

בית המשפט נעתר לבקשה להסיר את צו איסור הפרסום הגורף על עצם קיום הפרשה, והתיר לפרסם כי "מתנהלת חקירה בעלת היבטים ביטחוניים בעניינם של מספר חשודים, אשר על פי החשד העניקו שירותים שונים לגורמים איראניים" – זאת בתקופה הרגישה של המערכה מול איראן.

לפי הדיווח, מדובר בפרשה רחבת היקף שנחקרת בימים אלו, כאשר פרטים רבים נוספים עדיין אסורים בפרסום.

במקביל, נבחנים צעדים משפטיים חריגים נגד מי שיורשעו בעבירות ריגול, ובהם שלילת אזרחות. על פי ההנחיה שניתנה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר הרשעה סופית ניתן יהיה לפעול לשלול את אזרחותם של המעורבים – צעד תקדימי שיכול לחול גם על אזרחים יהודים.