ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר היום בהערכת מצב בקריה בתל אביב כי ישראל תמשיך להעמיק את התקיפות נגד איראן, בתיאום מלא עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וצבא ארה"ב, זאת ברקע הדיווחים על הפסקת אש.

לדבריו, הפעילות הצבאית נמשכת בעוצמה: "יחד עם ידידינו האמריקנים, אנחנו ממשיכים לכתוש את משטר הטרור באיראן. אנחנו מחסלים מפקדים, מפציצים גשרים, מפציצים תשתיות". נתניהו הדגיש הישג כלכלי-תעשייתי משמעותי, לדבריו, במסגרת המערכה: "בימים האחרונים חיל האוויר השמיד 70% מיכולת ייצור הפלדה של איראן. זה הישג אדיר ששולל ממשמרות המהפכה גם מקורות כספיים וגם את היכולת לייצר הרבה כלי נשק". עוד הוסיף כי שיתוף הפעולה עם ארצות הברית הוא הדוק: "בתיאום מלא ביני לבין הנשיא טראמפ, בין צה"ל לבין צבא ארצות הברית, אנחנו נמשיך לכתוש את איראן. המשטר הזה חלש מאי פעם – ישראל חזקה מאי פעם".

בהתייחסות לזירה הצפונית, אמר ראש הממשלה כי הלחימה בלבנון נמשכת: "בלבנון אנחנו ממשיכים להכות את חיזבאללה שוק על ירך. ממשיכים להרחיב את רצועת הביטחון ולבסס אותה כדי להגן על יישובי הצפון".

בסיום דבריו פנה נתניהו לציבור הישראלי וקרא להמשך עמידה בהנחיות: "אני מבקש לברך אתכם, אזרחי ישראל, על עמידה איתנה ומילוי הוראות פיקוד העורף, גם בליל הסדר. תמשיכו לעשות זאת. תמשיכו לעמוד איתן".

נתניהו חתם באמירה: "בעזרת השם, נמשיך להילחם ונשיג את כל יעדינו. מועדים לשמחה".