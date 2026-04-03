כיכר השבת
בהערכת מצב

נתניהו מכחיש את השמועות: “בתיאום מלא עם טראמפ – נמשיך לכתוש את איראן”

ברקע גל הדיווחים על הפסקת אש, ראש הממשלה מדווח על פגיעה קשה בתעשייה האיראנית: “70% מיכולת ייצור הפלדה הושמדה” | זאת, במקביל להמשך הלחימה בחיזבאללה והרחבת רצועת הביטחון בצפון (חדשות)

ראש הממשלה הצהיר היום בהערכת מצב בקריה בתל אביב כי ישראל תמשיך להעמיק את התקיפות נגד , בתיאום מלא עם נשיא ארצות הברית וצבא ארה"ב, זאת ברקע הדיווחים על הפסקת אש.

לדבריו, הפעילות הצבאית נמשכת בעוצמה: "יחד עם ידידינו האמריקנים, אנחנו ממשיכים לכתוש את משטר הטרור באיראן. אנחנו מחסלים מפקדים, מפציצים גשרים, מפציצים תשתיות".

נתניהו הדגיש הישג כלכלי-תעשייתי משמעותי, לדבריו, במסגרת המערכה: "בימים האחרונים חיל האוויר השמיד 70% מיכולת ייצור הפלדה של איראן. זה הישג אדיר ששולל ממשמרות המהפכה גם מקורות כספיים וגם את היכולת לייצר הרבה כלי נשק".

עוד הוסיף כי שיתוף הפעולה עם ארצות הברית הוא הדוק: "בתיאום מלא ביני לבין הנשיא טראמפ, בין צה"ל לבין צבא ארצות הברית, אנחנו נמשיך לכתוש את איראן. המשטר הזה חלש מאי פעם – ישראל חזקה מאי פעם".

בהתייחסות לזירה הצפונית, אמר ראש הממשלה כי הלחימה בלבנון נמשכת: "בלבנון אנחנו ממשיכים להכות את חיזבאללה שוק על ירך. ממשיכים להרחיב את רצועת הביטחון ולבסס אותה כדי להגן על יישובי הצפון".

בסיום דבריו פנה נתניהו לציבור הישראלי וקרא להמשך עמידה בהנחיות: "אני מבקש לברך אתכם, אזרחי ישראל, על עמידה איתנה ומילוי הוראות פיקוד העורף, גם בליל הסדר. תמשיכו לעשות זאת. תמשיכו לעמוד איתן".

נתניהו חתם באמירה: "בעזרת השם, נמשיך להילחם ונשיג את כל יעדינו. מועדים לשמחה".

9
כל הכבוד, לא להרפות ארדוף אויבי ואשיגם הגיע הזמן להוריד להם את הראש פעם אחת ולתמיד שיהיה חג שמח וניצחון מוחץ לכל עם ישראל
יגאל
8
תודה לישראל העם האיראני מחכה שתפילו את המשטר החושך הזה תכתשו להם את התעשייה ואת הכיס רק ככה הם יבינו עם ישראל חי
דרויש
7
יישר כוח נתניהו, ככה צריך לעבוד הלעיטהו לרשע וימות שכל אויבינו יראו וייראו תמשיך בתיאום עם טראמפ זה שילוב מנצח
נתנאל
6
ביבי, העם נותן לך אשראי מלא לסיים את העבודה. אל תעצור בגלל לחצים בינלאומיים, ההזדמנות להשמיד את הגרעין והתעשייה שלהם היא עכשיו
דניאל
5
הפסקת אש היא פרס לטרור חייבים להמשיך בכתישה עד לקריסה מוחלטת של הכלכלה האיראנית כל גשר כל מפעל, כל נמל למחוק רק ככה משיגים הרתעה ל-50 שנה
איילת
4
אין עוד מלבדו! נתניהו, העם מאחוריך ב-200%. אל תעצור עד להכרעה מוחלטת! להכות באיראן לרסק את חיזבאללה ולהחזיר את ההרתעה היהודית ה' ישמור את חיילינו הגיבורים תחזרו לשלום אחרי שתמחקו את הרשע! אמן!
גל
3
בתור אחד שמכיר את המנטליות שלהם רק הרס מוחלט של התשתיות יפיל את האייתולות אל תפסיקו תכתשו את המפעלים עד שמשמרות המהפכה יאכלו חצץ
מנשה
2
יאללה יא נעים קאסם נדפוק אותך זה כבר רשום נשלח אותך לגיהנום ישר לזרועות החיזבאללה. יאללה יא נעים קאסם תלך מפה יא זבאללה נגזר כבר מלמעלה שזה הסוף שלך
פרישמן
1
כל הכבוד שיהיה להם המון המון בהצלחה וה ישמור עלהם ועל כל עם ישראל אמןןן
לא משנה

