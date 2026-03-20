שינוי מגמה

בניסיון לייצר נזק משמעותי: 70% מהירי האיראני – טילים מתפצלים

איראן מתקשה לשגר טילים בליסטיים ומשגרת לישראל בעיקר טילים מתפצלים | בצה"ל מדגישים: "לא באמצע הדרך" – המאמץ מתמקד כעת בפגיעה ביכולת הייצור העתידית (חדשות)

במערכת הביטחון מעריכים כי כ-70% מהירי שבוצע בימים האחרונים מ לעבר ישראל מתבסס על טילים מתפצלים – מגמה שממשיכה להתרחב.

לפי גורמי ביטחון שצוטטו בחדשות 12, המעבר לשימוש מוגבר בטילים אלו נובע בין היתר מקשיים בהם נתקלים האיראנים בשיגור טילים בליסטיים.

לצד זאת, ההערכה היא כי מדובר גם בבחירה אסטרטגית, שנועדה לגרום לפיזור פגיעות רחב יותר ולהתשה ממושכת של העורף הישראלי.

במקביל דווח בחדשות 12, בצה"ל מבהירים כי המערכה רחוקה מסיום. הרמטכ"ל אמר בדיונים פנימיים כי "אנחנו אפילו לא באמצע הדרך", ובדרג הצבאי הבכיר הדגישו כי מוקדם לדבר על עצירת הלחימה.

בישראל גם מציינים כי נכון לעכשיו לא מתקיימים דיונים עם ארצות הברית על מועד סיום המלחמה, והדגש עובר לשלב הבא: פגיעה בתעשייה הביטחונית של איראן וביכולת הייצור העתידית שלה.

גורמי ביטחון מעריכים כי עצירה בשלב זה עלולה להוביל לסבב נוסף מול איראן בתוך חודשים ספורים. לפיכך, היעד המרכזי הוא למצות את הישגי המערכה ככל שניתן – במטרה להרחיק ככל האפשר את העימות הבא.

יתבזבזו על המתפצלים כדי לשמור את הטילים של הטון וחצי לכשיגמרו המיירטים, בצהל חיים בסרט
האירנים מעדיפים שהמיירטים

כיכר השבת
