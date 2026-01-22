ישראל אוסרת כניסה לבנו של ארדואן ו-28 בכירים נוספים מטורקיה

צבא טורקיה באימונים ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה )

במהלך חריג ומשמעותי, הודיעה ישראל אמש (רביעי) על איסור כניסה ל-29 בכירים טורקיים לשטחה. בין האסורים נמנה גם בנו של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן. כך פרסם העיתונאי אריאל כהנא.

רשימת האסורים כוללת דמויות בכירות מתחומים שונים: אנשי דת, עיתונאים, אקדמאים, יוצרי תוכן ומובילי דעת קהל, וכן בכירים בגופים ציבוריים. לפי גורמים רשמיים בירושלים, ההחלטה נועדה למנוע פעילות החורגת מהבעת דעה פוליטית לגיטימית. המהלך מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין ישראל לטורקיה, במיוחד סביב הרכב הוועד המנהל שאמור לפעול ברצועת עזה. ההודעה האמריקנית על הקמת הוועד, שכללה נציגים בכירים מטורקיה ומקטאר, עוררה ביקורת פומבית חריפה מלשכת ראש הממשלה. במערכת הביטחון ובדרג המדיני בישראל הביעו דאגה עמוקה מהשלכות נוכחות שתי המדינות במנגנון שעתיד להשפיע על עתיד הרצועה. כידוע, ישראל רואה בטורקיה ובקטאר שחקניות מרכזיות בהישרדות חמאס לאורך השנים, וקיים חשש כבד שמעורבותן בשיקום עזה תחזיר כספים, השפעה ותשתיות שיחזקו מחדש את הטרור.

נשיא רוסיה וולדימיר פוטין. אילוסטרציה ( צילום: Shutterstock )

המתיחות עם טורקיה אינה מוגבלת לזירה הדיפלומטית בלבד. לפני מספר ימים דווח כי טורקיה הציבה מכ"ם מתקדם בשדה התעופה בדמשק, בעל טווח של 150-200 ק"מ. מהלך זה צפוי לצמצם משמעותית את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי בשמי סוריה, כיוון שהמכ"מים הטורקיים יכולים לזהות את פעילות כלי הטיס הישראליים - גם בדרך לתקיפות באיראן.

גורם ביטחוני אמר אז כי האפשרות שטורקיה תקים בסיס צבאי בסוריה היא "איום פוטנציאלי". "אם יוקם בסיס אווירי של טורקיה, הדבר טומן בחובו פגיעה בחופש הפעולה של ישראל בסוריה", הוסיף הגורם.

במקביל, טורקיה מחזקת את מעמדה הצבאי באירופה באמצעות אספקת מערכות חימוש משוטט למדינות נאט"ו. חברת STM הטורקית השלימה לאחרונה הליך אספקה של כטב"מים אוטונומיים הפועלים ללא GPS וצדים מטרות בבינה מלאכותית - מהלך שמעניק לאנקרה דריסת רגל חסרת תקדים בלב הצבאות המערביים.

לוחם משלח כטב"ם טקטי מתקדם. הטכנולוגיה שכובשת את צבאות נאט"ו מאפשרת לכל חייל להפוך ליחידת תקיפה קטלנית ( צילום: צבא ארה"ב | U.S. Army חשבון רשמי )

יחד עם זאת, נרשמות גם התפתחויות חיוביות ביחסי טורקיה עם המערב. שגריר ארצות הברית באנקרה פרסם לאחרונה הודעה אופטימית חריגה על "השיחות הפוריות ביותר זה כמעט עשור" בנושא מערכת ה-S-400 הרוסית וה-F-35 האמריקני. ההתקדמות מגיעה על רקע חידוש הקשרים החמים בין דונלד טראמפ לארדואן.

בעולם הערבי, טורקיה ממשיכה להרחיב את נוכחותה. משלחת רמת דרג של שרי החוץ, הביטחון וראש המודיעין הטורקי נחתה לאחרונה בדמשק לדיון ביישום הסכם השילוב של הכוחות הכורדיים במנגנוני המדינה הסורית. באנקרה הולך ונערם תסכול מ"משיכת הזמן" של הנהגת הכוחות הכורדיים לקראת המועד האחרון ליישום ההסכם בסוף דצמבר 2025.

צעד איסור הכניסה הישראלי משקף את העמקת הפער בין ירושלים לאנקרה, על רקע החשש מפני חיזוק מעמדה של טורקיה בזירה האזורית ומהשלכותיו על ביטחון ישראל. עוד יעודכן בהמשך על תגובת טורקיה למהלך.