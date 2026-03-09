כיכר השבת
אז כמה ישראלים הצליחו לחזור הביתה מאז פרוץ המלחמה? | כל הנתונים

רשות שדות התעופה מעדכנת לפני זמן קצר, כי מעל לחמישים אחוזים מהישראלים ששהו בחו״ל ערב המלחמה - שבו חזרה לישראל דרך נתב"ג והמעברים היבשתיים (חדשות מלחמה)

נתב"ג במבצע שאגת הארי (צילום: כיכר השבת )

מאז החל מבצע שאגת הארי חזרו הביתה עשרות אלפי אזרחים שנתקעו בחו"ך, כך מדווחת לפני זמן קצר (שני) רשות שדות התעופה.

על פי ההודעה, עשרות אלפי ישראלים נחתו בנתב״ג בין התאריכים: 5.3.26-8.3.26 - על 133 טיסות וכ- 24,000 נוסעים.

על פי רשות שדות התעופה, היום צפויות כ- 44 נחיתות נוספות.

בנוסף, במהלך מבצע “”, בין התאריכים 28.2–8.3, נרשמה עליה בתנועת הנוסעים במעברי הגבול היבשתיים: בגין (טאבה), רבין (ערבה), נהר הירדן ואלנבי. דרכם נכנסו לישראל 22,880 נוסעים ויצאו מישראל 29,247 נוסעים. סהכ 47,341 נוסעים במעברי הגבול.

"בנתב״ג ובמעברי הגבול היבשתיים פועלים סביב השעון, במטרה לאפשר את חזרת הישראלים לישראל בבטחה, ולסייע לנוסעים היוצאים מהמדינה. דוברות רשות שדות התעופה תמשיך לעדכן את הציבור בכל מידע רלוונטי שיידרש", נמסר מרש"ת.

