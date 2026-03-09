באוויר וביבשה אז כמה ישראלים הצליחו לחזור הביתה מאז פרוץ המלחמה? | כל הנתונים רשות שדות התעופה מעדכנת לפני זמן קצר, כי מעל לחמישים אחוזים מהישראלים ששהו בחו״ל ערב המלחמה - שבו חזרה לישראל דרך נתב"ג והמעברים היבשתיים (חדשות מלחמה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 17:33