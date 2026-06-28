בלב מנהרה חשוכה בירושלים, בעיצומו של ליל שבת, נחסם לפתע רכב פרטי על ידי פקק תנועה שגרתי לכאורה. אלא שתוך שניות בודדות, השגרה הזו הפכה לזירת פעולה הוליוודית סוערת: בלשים בלבוש אזרחי פרקו בריצה מטורפת מכמה כלי רכב במקביל, כשהם שולפים כובעי זיהוי משטרתיים, הסתערו על המכונית הלכודה ושילפו מתוכה בנחישות שני חשודים המומים לקול צפירותיהם של הנהגים מסביב.

כך, בדרמה לילית רועשת, הגיע אל קצו מסע הפריצות של חוליית פורצי דירות מתוחכמת שפעלה בבירה, והמעצר הדרמטי שתועד במצלמות הרכב חתם שבוע מתוח של מצוד סמוי. התיעוד מרגעי המעצר מתפרסם בכתבה זו.

האירוע הסוער הזה, שהתרחש בלב מנהרה בעיר, היה למעשה אקורד הסיום המתוכנן של חקירה סמויה וממוקדת שניהלו חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ירושלים: במהלך השבוע החולף עקבו החוקרים אחר חברי החוליה, תושבי חיזמה ועיסאוויה, בחשד שהם מעורבים בשורה של מקרי התפרצות וגניבת רכוש יקר ערך ברחבי ירושלים.

הבלשים המתינו לשעת הכושר כדי לתפוס את חברי החוליה "על חם" בשעת מעשה - רגע לפני שהם מצליחים להיעלם עם השלל פעם נוספת.

המארב המשטרתי יצא אל הפועל בליל שבת כאמור, כאשר בלשי הזרוע המבצעית זיהו את החשודים בזמן אמת כשהם פורצים לדירת מגורים באזור דרום ירושלים. השוטרים והבלשים נערכו במהירות בנקודות אסטרטגיות מוגדרות מראש לאורך מסלול הבריחה, וברגע שהרכב נכנס אל המנהרה והתנועה נעצרה – הכוחות סגרו עליו מכל כיוון וביצעו את המעצר.

בסרטון נשמעים הבלשים כשהם מתאמים ביניהם את תנועת כלי הרכב בדרך אל היעד, מנחים אחד את השני "לעשות ניתוק" ומדווחים על הרמזורים שבדרך: "ירוקים, מגיעים ירוקים", רגעים ספורים לפני ההסתערות הרגלית והחסימה בתוך המנהרה.

בתוך הרכב שנעצר תפסו השוטרים שקיות ותיקים עמוסים ברכוש גנוב רב, הכולל תכשיטים, סכומי כסף מזומן גדולים, מחשבים ופריטים יקרי ערך נוספים. על פי החשד, כל הרכוש הזה נגנב זמן קצר בלבד לפני המעצר משתי דירות שונות באזור. שני החשודים הועברו מיד לחקירה במפלג תפקידים מיוחדים של היחידה המרכזית, ובינתיים מעצרם הוארך בבית המשפט עד לתאריך 1.7.26.

במחוז ירושלים ביקשו להבהיר בעקבות המבצע כי עבירות הפריצה והפגיעה ברכוש אינן רק נזק כלכלי, אלא פגיעה ישירה בתחושת הביטחון של האזרח בתוך ביתו שלו. במשטרה מדגישים כי היחידה המרכזית תמשיך להפעיל את מיטב האמצעים הטכנולוגיים, המודיעיניים והמבצעיים כדי לחדור לחוליות הללו, לשבש את פעילותן ולדאוג שהמפגש הבא שלהן עם החוק יסתיים מאחורי סורג ובריח, תוך הפעלת כל העוצמה כדי להביא את עברייני הרכוש לדין.