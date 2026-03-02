אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, התייחס לפני זמן קצר (שני) להצטרפות חיזבאללה לאיראן במלחמת שאגת הארי.

"חיזבאללה העז ותקף את מדינת ישראל", טען שטרן בפתח דבריו: "זו אינה עוד התגרות זו חציית קו. והרגע הזה מחייב בהירות: הגיע הזמן להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד. לא עוד מציאות של טפטופים. לא עוד שקט מדומה".

"תושבי קריית שמונה והצפון כולו", טען ראש העיר: "ראויים לביטחון יציב, עמוק ומתמשך לא להפוגה זמנית בין סבבים.ובה בעת, יש לומר את האמת בפשטות: ריבונות משמעה אחריות. ממשלת לבנון אחראית לנעשה משטחה".

"אי אפשר", טען שטרן, "לאחוז בדגל הריבונות מצד אחד ולהתנער מתוצאותיה מצד שני. אנחנו עם חפץ חיים. איננו מבקשים מלחמה, אך איננו מוכנים להשלים עם איום קבוע על ילדינו ועל עתידנו. זהו רגע של הכרעה לא מתוך יצר, אלא מתוך מחויבות לדורות הבאים".

לסיום אמר ראש העיר: "קריית שמונה חזקה. תושביה חזקים. ואת האיום הזה יש להסיר מן השורש, באופן שיבטיח שנים של שקט וביטחון אמיתי".