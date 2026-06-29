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כמעט עימות פיזי ומבוכה לקואליציה: החוק נפל בעקבות החרם החרדי | צפו

מליאת הכנסת דחתה הצעת חוק למניעת ביקורי הצלב האדום אצל מחבלי נוח'בה | הסיעות החרדיות החרימו את ההצבעה (בארץ)

11תגובות

מליאת הכנסת דחתה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת החוק שנועדה למנוע מנציגי הוועד הבינלאומי של הצלב האדום לבקר מחבלי נוח'בה הכלואים בישראל ולהגביל העברת מידע אליהם.

ההצעה נפלה ברוב של 41 מתנגדים מול 36 תומכים, לאחר שחברי הסיעות החרדיות החרימו את ההצבעות בשל המחלוקת סביב קידום החוקים שדרשו.

יו"ר הקואליציה אופיר כץ פנה לאופוזיציה בבקשה שלא להתנגד לחוק, ואמר כי מדובר ב"חוק חשוב ביותר לביטחון ישראל". הוא הוסיף כי אם החוק לא יעבור, "הנוח'בות יקבלו סיוע".

ב טענו כי רצו לתמוך בחוק, אך ביקשו לדחות את ההצבעה ליום רביעי, והאשימו את בהתעקשות לקיים את ההצבעה כבר היום. בן גביר השיב כי דחיית ההצבעה הייתה הופכת את החוק ללא רלוונטי, והאשים את ש"ס כי היא "פוגעת בביטחון ישראל".

בצל נפילח החוק תועדו עימותים במליאת הכנסת, ביניהם רגעים בהם זה התדרדר לכמעט עימות פיזי בין איימן עודה לאופיר כץ.

משמעות נפילת החוק היא שלא ניתן יהיה להעלותו שוב להצבעה במשך חצי שנה.

ש"סאיתמר בן גבירמחבליםאיימן עודההצלב האדום

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0 תגובות

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8
כדאי לגולם בן גביר שהסכמות גם מול אחרים צריך לכבד...
מישהו ששרת בצבא
בן גביר הוא אדם טוב הבעיה היא סמוטריץ וכמה חברים בליכוד
כחלון
7
דרעי פושע אוסלו לדין!
ספרדי גאה
6
זה מה שקורה כשעוצרים בחורי ישיבה תמימים שרק רוצים ללמוד תורה ! הכנסת וחבריה הנכבדים ילמדו את הלקח בדרך הקשה.
צדיק המסיכות
לא יורקים לבאר ממנה אתה שותה.
ליאת
5
בעיה של הקואליציה שיתמודדו עם מה שבישלו על זה שעבדו עלינו כמעט ארבע שנים ולא העבירו חוק גיוס
ספרדי
החרדים לא רצו להעביר אותו. הרבנים האשכנזים לא הסכימו.
יצחק
4
טלי גוטליב היא הגבר היחיד בכנסת הזו. כל הכבוד לה, לא דופקת חשבון לאף אחד אכפת לה מעם ישראל באמת.
טלי גוטליב
3
עצוב שחוק כזה חשוב לא עבר. במקום להילחם במחבלים, היהודים נלחמים זה בזה... בגלל נושא הגיוס. רק לבכות ולהתפלל...
יצחק
2
עם כל הכבוד לחוק המהולל הזה, ויש כבוד צריך לציין. חוק הגיוס וחוק לימוד תורה וחוק המעונות, וחוק הכשרות, חשובים פי כמה, ואם אלו לא מעניינים את בן גביר אז שימשיך לצעוק עד שיהיה צרוד. תודה על תשומת הלב לעניין הזה.
היהודי הנצחי
1
בושה למפלגות החרדיות. אני לא אצביע להן ואצביע סמוטריץ׳, בע״ה.
יעקב

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