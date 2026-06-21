דרמה: הכנסת דוחה את הצעת בג"ץ לבחירות חוזרות למבקר

בהתפתחות דרמטית בפרשת בחירת מבקר המדינה, הודיע יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה היום (ראשון) כי הכנסת דוחה את הצעת בית המשפט העליון לקיים הצבעה חוזרת לתפקיד. "הכנסת כבר אמרה את דברה", מסר אוחנה בתגובה רשמית שהועברה לבג"ץ.

ההחלטה מגיעה בעקבות הצעת פשרה דרמטית שהציע בית המשפט העליון בסוף השבוע, לפיה הכנסת תקיים מחדש את הליך הבחירות לתפקיד מבקר המדינה כדי לנקות את ה"עננה" הרובצת על ההליך הנוכחי. המשנה לנשיא השופט נעם סולברג הבהיר אז כי בכוונת ההרכב להוציא צו על תנאי בשל חשש לפגיעה בחשאיות ההצבעה.

"תעשו את זה עוד פעם, בהליך נקי ותקין"

בדיון שהתקיים בבית המשפט העליון, פנה השופט סולברג לנציגי המדינה והכנסת והציע פתרון שנועד למנוע התערבות ישירה של בג"ץ בהחלטות הרשות המחוקקת. "אנחנו מציעים סעד הליכי שלא מתערב בשיקול דעת הכנסת – תעשו את זה עוד פעם. מה שתחליטו זה בסדר, רק בהליך נקי ותקין", אמר סולברג.

השופט הבהיר את עמדת ההרכב לגבי הפסול שנפל בהצבעה: "בדעתנו להוציא צו על תנאי על נושא החשאיות, לא בנוגע לטענת ניגוד העניינים. כרגע יש עננה לא רצויה, חלק מההצבעות בעייתיות. חברי הכנסת פעלו בניגוד להנחיות היועצת המשפטית לכנסת, תוך יצירת כלל חדש שלפיו מותר לצלם".

בית המשפט קצב לצדדים זמן קצר ביותר לקבלת החלטה, והודיע כי הוא ימתין לקבלת התגובות להצעת בג"ץ עד ליום ראשון. כעת, לאחר שהכנסת דחתה את ההצעה, צפוי המשך הדיון המשפטי בעתירות נגד בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו.