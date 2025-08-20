שר המשפטים יריב לוין פנה היום (רביעי) במכתב למנהל בתי המשפט השופט צחי עוזיאל, בבקשה לדאוג בדחיפות להקרנת סרט הזוועות מהטבח בעוטף עזה לכלל שופטי בית המשפט העליון.

"שופטי בית המשפט העליון קיימו אתמול דיון בעתירה המבקשת להתיר לצלב האדום לערוך ביקורים אצל מחבלי הנוחבה הכלואים בישראל", הוא כתב והוסיף: "מדובר בעתירה שראוי היה לדחותה על הסף, אך לצערי שופטי בית המשפט החליטו לדון בה.

"אשר על כן, אני סבור שנכון כי הנהלת בתי המשפט תארגן בדחיפות הקרנה של סרט הזוועות מיום הטבח לכלל שופטי בית המשפט העליון, ובפרט לשופטים הדנים בעתירה הנ"ל".

השבוע ביום שני קיימו שופטי בג"צ, בראשות הנשיא יצחק עמית,דיון בדלתיים סגורות בעתירות נגד החלטת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לאסור את כניסת אנשי הצלב האדום לבקר את מחבלי הנוחבה הכלואים בבתי הכלא הישראלים.

במהלך הדיון נשמעו ציטוטים חריגים מאוד מצד שופטי בג"צ, את הציטוטים פרסם לראשונה העיתונאי עמית סגל. השופט עמית התבטא: "כרגע מה שיוצא בעולם שבתי הכלא בישראל זה גואנטנמו. זה מה שמפורסם בעולם: שיש הרעבה, שעשרות אסירים מתים ממש גואנטנמו הישראלי ואתם שמים אותנו, את בית המשפט בחזית, בפרונט".

השופטת דפנה ברק ארז הוסיפה: "משפחות של מחבלים גם בעזה לא יודעים על קיומם בכלא, הם אסירי איקס. אומנם הם עשו מעשים נפשעים אבל לא לדעת שהם בישראל? גם בתקופות הכי קשות לא היה מצב כזה.צו הביאס קורפוס מחייב מסירת מידע, ותמיד התנהלו מול זה. פתאום אפס מידע מועבר".

ברק ארז פנתה לראש אגף המודיעין: "אתם כזה ארגון חלש שאתם לא יכולים להתמודד עם נציג אחד בלבד של הצלב האדום מארצות הברית?". ראש אגף המודיעין הבהיר לשופטים: "אפילו על הדיון הזה המחבלים בבתי הכלא מדברים והם מקווים שתאשרו לצלב האדום לבקר אותם".