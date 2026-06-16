תחושות הציבור הכריעו; הוחלט למחוק בינתיים את טראמפ מהקמפיין

תנועת הליכוד החליטה בימים האחרונים לגנוז, לפחות בשלב הנוכחי, קמפיין פוליטי מתוכנן שנועד להבליט ולהדגיש את הקשר האישי הקרוב בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כך דווח הערב (שלישי) בערוץ I24NEWS.

לפי הדיווח, של נדב אלימלך, המהלך האסטרטגי, מסמן שינוי כיוון משמעותי במטה ההסברה של המפלגה, אשר נהגה לא פעם לאורך מערכות הבחירות בשנים האחרונות להציב את היחסים המדיניים הבינלאומיים של נתניהו, ובמיוחד את קשריו עם הממשל האמריקני, כנכס אלקטורלי מרכזי בחלון הראווה של התעמולה.

ההחלטה על עצירת הקמפיין והורדתו מהפרק הגיעה, לפי הדיווח, לאחר שבליכוד זיהו כבר במהלך השבוע שעבר כי הדגשת דמותו של טראמפ והחיבור אליו אינם מסייעים לשיפור המגמות בדעת הקהל הציבורית בישראל.

היום השיב שר התרבות והספורט מיקי זוהר מהליכוד, בריאיון בערוץ 14, לנשיא ארצות הברית טראמפ, על רקע אמירותיו האחרונות בנוגע למדיניות ישראל מול איראן. בריאיון, הבהיר השר כי ישראל הפגינה איפוק מתוך כיבוד לברית עם ארה"ב, ולא מחוסר יכולת צבאית.

"אנחנו מאוד מכבדים אותו, מאוד אוהבים אותו, והוא עשה המון למען מדינת ישראל. אבל אני חייב לתקן אותו", פתח השר זוהר את דבריו, תוך שהוא מדגיש את הערכתו לנשיא. דבריו מגיעים על רקע אמירותיו של טראמפ בפגישה עם אמיר קטאר, בה טען כי "אם לא אני, ישראל לא הייתה קיימת היום".

השר זוהר חשף בריאיון את שיקולי האיפוק שהנחו את ישראל בהתמודדות מול האיום האיראני. "ישראל הייתה לא רק קיימת ונוכחת בכל מצב, אלא היינו מכים באיראן באופן כזה שלא היה להם חשמל, מים ואוכל - אם היינו רוצים", הבהיר השר, תוך שהוא מדגיש את העוצמה הצבאית העצמאית של מדינת ישראל.

לדבריו, ההחלטה שלא לנחית מכה קטלנית על משטר האייתוללות בטהרן נבעה משיקולים אסטרטגיים ומתוך כיבוד לברית עם ארצות הברית. "לא עשינו את זה, כי כיבדנו את ארצות הברית, ולא היינו מאפשרים לאיראן בשום מצב לסכן את ביטחון ישראל יותר ממה שהם רצו לסכן אותו או להשמיד אותנו", הסביר.

השר זוהר הדגיש את האחריות שהפגינה ישראל בהתמודדות מול האיום האיראני. "אם ישראל הייתה רוצה, והיא הייתה יכולה וכולם יודעים שהיא הייתה יכולה, היא הייתה יכולה למחוק את איראן מעל פני האדמה, רק בעצמה", ציין, תוך שהוא מוסיף כי "אבל לא עשינו את זה משום שאנחנו מכבדים את ארצות הברית".

השר הסביר את השיקולים מאחורי מדיניות האיפוק: "רוצים לבנות תשתית הגיונית במזרח התיכון ולא לייצר כאוס בלתי רגיל ולא לייצר חורבן בלתי רגיל, אנחנו מדינה מאוד אחראית". דבריו משקפים את המורכבות של מקבלי ההחלטות בירושלים, הנדרשים לאזן בין יכולת צבאית לבין שיקולים אסטרטגיים רחבים יותר.

הריאיון מגיע על רקע ההסכם שהושלם בין ארצות הברית לאיראן, אשר עורר ביקורת בישראל. השר זוהר הבהיר כי למרות היכולת הצבאית העצמאית, ישראל בחרה בדרך של שיתוף פעולה עם ארה"ב, תוך שמירה על האינטרסים הביטחוניים שלה.

בסיום דבריו, חזר השר זוהר והדגיש את העצמאות הביטחונית של מדינת ישראל. "ישראל יכלה לעמוד לבדה. זה היה אולי מחירים גבוהים יותר, והיינו משלמים גם מחירים קשים יותר פה בעורף הישראלי, אולי גם בצבא, אבל היינו יכולים לעמוד ולהכות באיראן באופן אכזרי שלא היה כדוגמתו", אמר.

עם זאת, הוא הבהיר את העדפת ישראל לשיתוף פעולה בינלאומי: "ישראל עשתה את זה בצורה מתונה ובצורה הגונה. ואני חוזר ואומר: ישראל יכולה לעמוד לבד. היא לא רוצה לעמוד לבד, היא רוצה את שיתוף הפעולה עם ארצות הברית, אבל ישראל יכולה לעמוד לבד אם יהיה צורך בכך".

דבריו של השר זוהר משקפים את המתח הקיים בין היכולת הצבאית העצמאית של ישראל לבין הצורך בתיאום עם בעלות הברית, במיוחד ארצות הברית.

כזכור, ראש הממשלה נתניהו תקף לאחרונה את יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט בטענה כי "לא היה תוקף באיראן", בעוד שהממשלה הנוכחית הפגינה נחישות מול האיום האיראני תוך תיאום עם ארצות הברית.