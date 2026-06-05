מחבל הסתער לעבר לוחם מג"ב בתחנת גליל מערבי - ונוטרל

ניסיון פיגוע דקירה סוכל הבוקר (שישי) סמוך לעמדת הכניסה של תחנת משטרת "גליל מערבי" שבכפר יאסיף. מדוברות המשטרה נמסר כי האירוע התרחש מוקדם מאוד בבוקר, בסביבות השעה 05:30.

מחבל, אשר הגיע למקום ברכבו, עצר מחוץ לתחנה, הבחין בלוחם משמר הגבול אשר אבטח את העמדה, פרק מהרכב והסתער לעברו כשהוא חמוש בסכין בידו במטרה לדקור אותו.

למרות ההפתעה והשעה המוקדמת, הלוחם שהיה בעמדה גילה קור רוח ותושייה. הוא הגיב לאירוע באופן מיידי, השתלט על המחבל שניסה לתקוף אותו, ובתוך זמן קצר נטרל אותו במקום.

בחסדי שמיים, התקרית הסתיימה ללא כל נפגעים לכוחות הביטחון. גורם המעורה בפרטי האירוע שחזר את השניות המותחות בשיחה עם חדשות 12 וסיפר: "הוא פרק מהרכב, רץ באמוק אליו במהירות עם סכין ביד, שלופה באוויר, וניסה לדקור אותו. הלוחם לקח לו את הסכין ועצר אותו".

החשוד בניסיון הפיגוע הוא תושב הכפר ג'דיידה-מכר, צעיר בן 23. מיד לאחר השתלטות לוחם המג"ב עליו, הוא נעצר והועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה. משטרת ישראל החלה לתחקר את נסיבות המקרה, ובהתאם לממצאים שיעלו מהחקירה, יוחלט בהמשך לגבי בקשה להארכת מעצרו בבית המשפט.

בעקבות האירוע, והחשד כי מדובר בפעילות טרור לאומנית, המשטרה עירבה באופן מידי את שירות הביטחון הכללי בחקירה. הגורם אישר כי בשב"כ "מעודכנים בפרטי האירוע החריג".