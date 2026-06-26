פעילות מבצעית מורכבת ויוצאת דופן של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים הסתיימה הלילה (חמישי) בחשיפת מצבור אמצעי לחימה משמעותי שהוסלק בתחתית בור מים עמוק בכפר אל-ג'יב שבחטיבת בנימין. המבצע, שנמשך מספר לילות, כלל צלילות לעומק הבור בסיוע צוללן מקצועי וכוחות כיבוי והצלה לישראל.

על פי החשד, מדובר במצבור אמל"ח שיועד לשימוש במסגרת פעילות חבלנית עוינת, והפעילות המבצעית מנעה ככל הנראה אירוע ביטחוני חמור באזור ירושלים.

מידע מודיעיני הוביל לבור המים

הפעילות החלה במהלך השבוע, כאשר במסגרת חקירה המתנהלת באח"מ מג"ב עוטף ירושלים עלה מידע מודיעיני המצביע על מצבור אמצעי לחימה בלתי חוקיים המוסלק בבור מים עמוק בכפר אל-ג'יב. בעקבות המידע, הוקפצו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים למקום לביצוע פעילות מבצעית ממוקדת.

עם הגעת הכוחות לזירה, ביצעו הלוחמים סריקות ראשוניות בניסיון להגיע לקרקעית הבור. הלוחמים אף צללו פנימה, אך בשל עומקו הרב של הבור ותנאי השטח המורכבים לא הצליחו להגיע אל תחתיתו בשלב זה. המורכבות הטכנית של המשימה הובילה להחלטה להזעיק גורמים מקצועיים נוספים.