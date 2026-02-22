חדירת מחבלים: יחידת העילית הוקפצה למלחמה בלב השומרון | צפו

פעילות מצדה - צילום: דוברות שב"ס פעילות מצדה | צילום: צילום: דוברות שב"ס 10 10 0:00 / 0:34 פעילות מצדה ( צילום: דוברות שב"ס )

השקט של שעות הבוקר בחטמ"ר אפרים הופר בבת אחת. לוחמי 'מצדה', היחידה שבשגרה פועלת עמוק בתוך אגפי הכליאה השמורים ביותר, מצאו את עצמם הבוקר בסיטואציה שונה לחלוטין: מלחמה על הבית. בתרגיל עוצר נשימה שדימה חדירת מחבלים ליישוב אזרחי, הוכיחו הלוחמים שהם לא יודעים רק לשמור על השקט בכלא, אלא גם להפוך למגן אנושי קטלני בשטח פתוח.