כיכר השבת
דרמה מבצעית

חדירת מחבלים: יחידת העילית הוקפצה למלחמה בלב השומרון | צפו

לוחמי יחידת העילית 'מצדה' של שירות בתי הסוהר ביצעו הבוקר תרגיל פתע נרחב בחטיבת אפרים. הכוחות תרגלו חדירת מחבלים ליישוב, השתלטות מהירה וסגירת מעגל קטלנית, כחלק מהיערכות לתרחישי קיצון ואירועים מתפרצים בגזרה, תוך שמירה על מוכנות מבצעית מלאה בכל רגע (בארץ)

פעילות מצדה
פעילות מצדה| צילום: צילום: דוברות שב"ס
פעילות מצדה (צילום: דוברות שב"ס)

השקט של שעות הבוקר בחטמ"ר אפרים הופר בבת אחת. לוחמי 'מצדה', היחידה שבשגרה פועלת עמוק בתוך אגפי הכליאה השמורים ביותר, מצאו את עצמם הבוקר בסיטואציה שונה לחלוטין: מלחמה על הבית. בתרגיל עוצר נשימה שדימה חדירת מחבלים ליישוב אזרחי, הוכיחו הלוחמים שהם לא יודעים רק לשמור על השקט בכלא, אלא גם להפוך למגן אנושי קטלני בשטח פתוח.

במסגרת היערכות מערכת הביטחון לאיומים הגוברים ביהודה ושומרון, השתתפה הבוקר יחידת העילית ‘מצדה’ של שירות בתי הסוהר בתרגיל מורכב במרחב חטמ״ר אפרים.

התרגיל נועד לחדד את המוכנות המבצעית של הלוחמים למעבר מהיר משגרה לחירום.

במהלך הפעילות תרגלו הכוחות חבירה מהירה לכוחות הצבא, סריקות תחת אש ותגובה מדויקת במצבי לחץ קיצוניים. המטרה ברורה: יצירת מעטפת הגנה הרמטית וסגירת מעגל מהירה על כל איום מתפרץ. יחידת 'מצדה' ממשיכה להוכיח כי היא מהווה מכפיל כוח קריטי בכל זירה אליה תיקרא.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר