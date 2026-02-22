חדירת מחבלים: יחידת העילית הוקפצה למלחמה בלב השומרון | צפו

השקט של שעות הבוקר בחטמ"ר אפרים הופר בבת אחת. לוחמי 'מצדה', היחידה שבשגרה פועלת עמוק בתוך אגפי הכליאה השמורים ביותר, מצאו את עצמם הבוקר בסיטואציה שונה לחלוטין: מלחמה על הבית. בתרגיל עוצר נשימה שדימה חדירת מחבלים ליישוב אזרחי, הוכיחו הלוחמים שהם לא יודעים רק לשמור על השקט בכלא, אלא גם להפוך למגן אנושי קטלני בשטח פתוח.
במסגרת היערכות מערכת הביטחון לאיומים הגוברים ביהודה ושומרון, השתתפה הבוקר יחידת העילית ‘מצדה’ של שירות בתי הסוהר בתרגיל מורכב במרחב חטמ״ר אפרים.
התרגיל נועד לחדד את המוכנות המבצעית של הלוחמים למעבר מהיר משגרה לחירום.
במהלך הפעילות תרגלו הכוחות חבירה מהירה לכוחות הצבא, סריקות תחת אש ותגובה מדויקת במצבי לחץ קיצוניים. המטרה ברורה: יצירת מעטפת הגנה הרמטית וסגירת מעגל מהירה על כל איום מתפרץ. יחידת 'מצדה' ממשיכה להוכיח כי היא מהווה מכפיל כוח קריטי בכל זירה אליה תיקרא.
