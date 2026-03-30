2,050 נפגעים עד כה מתחילת המלחמה - זה מצבם | התמונה המלאה

הפגיעה בדימונה, הבוקר ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מגן דוד אדום פרסם הערב (שני) את הנתונים המעודכנים של הנפגעים במבצע שאגת הארי, כשהמספרים ממשיכים לעלות עם כל גל תקיפה נוסף.

על פי הנתונים שהתקבלו, צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ל-2,050 בני אדם מתחילת המבצע, מהם 1,629 נפגעי גוף ו-421 נפגעי חרדה. הנתונים מגיעים על רקע המשך ירי הטילים האיראני לעבר ישראל, כאשר רק ביממה האחרונה (עד השעה 19:00) טיפלו צוותי החירום ב-26 נפגעים נוספים. מתוכם 2 אנשים במצב קל עם סימני שאיפת עשן, 12 אנשים שנחבלו קלות בדרך למרחב המוגן ו-12 נפגעי חרדה. הנתונים מעידים על המחיר הכבד שמשלמים אזרחי ישראל מאז פתיחת המבצע, כאשר משפחות רבות בציבור החרדי ממשיכות לחיות בחרדה מתמדת. 19 הרוגים ו-504 נפגעי טילים מתוך סך הנפגעים מתחילת המבצע, 504 נפגעו ישירות מירי הטילים. בין אלו נמנים 19 הרוגים - 18 שמותם נקבע בשטח ואחד שנפטר מפצעיו בבית החולים. בנוסף, 20 נפגעים במצב קשה, 34 במצב בינוני ו-431 במצב קל.

זיערת נפילה בחולון ( צילום: אבשלום שושני/פלאש90 )

1,122 נפצעו בדרך למרחב המוגן

נתון מדאיג במיוחד עולה מהסיכום: 1,122 אנשים נפצעו בדרך למרחב המוגן מתחילת המבצע, מהם 3 נהרגו. בנוסף, 22 נפגעים בתאונות דרכים כשעצרו בצד הדרך בעת האזעקה. המספרים הללו מדגישים את החשיבות של היערכות נכונה והגעה בטוחה למרחב המוגן.

כידוע, רבים מהפציעות הללו היו ניתנות למניעה באמצעות זהירות מוגברת בעת הריצה למרחב המוגן. במיוחד בקרב משפחות חרדיות גדולות, שבהן ההורים נדרשים לדאוג לילדים רבים בו זמנית, החשיבות של תכנון מוקדם ותרגול המסלול למרחב המוגן היא קריטית.

זירת נפילה בנס ציונה ( צילום: Roy Alima/Flash90 )

421 נפגעי חרדה

מתוך סך הנפגעים, 421 סובלים מנפגעי חרדה כתוצאה מהמתח המתמשך והאזעקות הרבות. נתון זה משקף את המחיר הנפשי הכבד שמשלמים אזרחי ישראל, במיוחד ילדים וקשישים, כתוצאה מהמצב הביטחוני.

משרד הבריאות מזכיר לכל מי שזקוק לכך כי ניתן לפנות למרכזי החוסן ולמוקדי החירום והתמיכה הרגשית של קופות החולים על מנת לקבל סיוע נפשי. בקהילה החרדית, רבים מעדיפים לפנות גם לרבנים ולמדריכים רוחניים לקבלת חיזוק והכוונה בתקופה קשה זו.