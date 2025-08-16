טרגדיה: פעוט בן שנה וחצי ממשפחה חרדית נפטר מחצבת במהלך השבת

פעוט כבן שנה וחצי, בן למשפחה חרדית מרמה ד' בבית שמש, נפטר היום (שבת) ממחלת החצבת. מדובר במקרה הפטירה השני השבוע מהמחלה. משרד הבריאות עדכן על כך ומסר כי ניתן היה למנוע את המוות, בדרכי הטבע, באמצעות התחסנות.

הילד היה חולה מספר ימים בביתו, אחרי שלא חוסן כנגד החצבת, והגיע לחדר המיון בבית חולים שערי צדק בירושלים, שם נקבע מותו. מבית החולים נמסר: "למלר"ד ילדים במרכז הרפואי שערי צדק הובא בצהריים פעוט כבן שנה במצב אנוש בשל מחלת החצבת. הפעוט הגיע תוך כדי החייאה ארוכה שהחלה בשטח. למרות המשך מאמצי ההחייאה במלר"ד, לצערנו הצוות נאלץ לקבוע את מותו. אנו משתתפים בצערה העמוק של המשפחה".

תורני השבת של 'צוות הצלה' הפראמדיק נתי בן שמעון וחובש בכיר שלמה גודלבסקי סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו פעוט בן שנה וחצי כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי בני משפחתו היה חולה בחצבת. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב, הנשמות ומתן תרופות מצילות חיים והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א להמשך טיפול בחדר הלם בבית החולים שערי צדק בירושלים שם בהמשך למרבה הצער נאלצו הרופאים לקבוע את מותו".

משרד הבריאות ציין כי בימים האחרונים נפטר ילד נוסף שלא חוסן כנגד חצבת ונפטר מסיבוכי המחלה, וזאת לאחר שהיה מחובר למכונת אקמו במשך כמה שבועות. מאז תחילת התפרצות החצבת בישראל, לפני כשלושה חודשים, אובחנו, נכון ליום חמישי האחרון 526 חולים בחצבת, מהם 209 חולים פעילים. מרבית החולים שאובחנו לאחרונה הם מאזור ירושלים ובית שמש - כאשר מרבית המאושפזים הם ילדים שאינם מחוסנים.

נכון ליום חמישי האחרון, 19 ילדים עודם מאושפזים, כולם מתחת לגיל 6. שניים מהילדים בטיפול נמרץ, אחד עדיין מחובר לאקמו.

החצבת היא מחלה נגיפית מידבקת ביותר שמתבטאת בחום, בהרגשה כללית רעה, בנזלת ובפריחה ועלולים להיות לה סיבוכים קשים ואף מסכני חיים.

תכנית החיסונים השגרתית עליה ממליץ משרד הבריאות כוללת שתי מנות: בגיל שנה ובכיתה א'. בשל התפרצות המחלה, הנחה משרד הבריאות להקדים את מתן המנה השנייה באיזורי תחלואה גבוהה. כמו כן, במטרה להגן על תינוקות באיזורים אלו (ירושלים, בית שמש, בני ברק) מומלץ לתת מנה נוספת לתינוקות בגילי חצי שנה עד שנה.