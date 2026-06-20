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הקטל בכבישים

"שכב על הכביש מחוסר הכרה": אופנוען נהרג בתאונה בכביש 4; נפתחה חקירה

צעיר כבן 24 נפצע אנוש בהתנגשות עם רכב פרטי בתאונה שהתקיימה בכביש 4 סמוך לאלוף שדה • צוותי החירום נלחמו על חייו במשך זמן רב | מותו נקבע בבית החולים (בארץ)

זירת התאונה הערב (צילום: צוות הצלה)

אסון כבד התרחש הערב (מוצאי שבת) בכביש 4 סמוך למחלף אלוף שדה, כאשר רוכב אופנוע כבן 24 נהרג בתאונה קשה עם רכב פרטי. הצעיר פונה לבית החולים שיבא תל השומר במצב קריטי תוך כדי פעולות החייאה ממושכות, אך למרבה הצער מותו נקבע בבית החולים.

הדיווח הראשוני על התאונה התקבל במוקדי החירום בסביבות השעה 20:52. מהפרטים שהתקבלו עלה כי מדובר בהתנגשות בין אופנוע לרכב פרטי שעמד בשולי הדרך, כאשר רוכב האופנוע נפצע באורח אנוש.

זירת התאונה הקשה, הערב (צילום: איחוד הצלה)

"מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה"

ישי מור, כונן הצלה יו"ש ללא גבולות ומד"א, שהגיע ראשון לזירה, תיאר את הסצנה הקשה: "רוכב האופנוע צעיר כבן 25 שכב על הכביש עם חבלה רב מערכתית, מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. יחד עם חובשים ופרמדיקים נוספים שהגיעו למקום, החלנו מיד בפעולות החייאה מתקדמות הכוללות עיסויים ומתן תרופות".

פרמדיקית מד"א קרן חן וחובש מד"א רונלד קייקוב הוסיפו: "ראינו את רוכב האופנוע שוכב במרכז הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו, לאחר שנפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

חובשי הצלה דודי בלוי ומנחם זינגר דיווחו כי כשהגיעו למקום, מצאו רוכב אופנוע צעיר בן 24 כשהוא מחוסר הכרה. הצעיר פונה לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה, אך למרבה הצער מותו נקבע בבית החולים.

המשטרה פתחה בחקירה

דוברות המשטרה מסרה כי בוחני התנועה של מחוז תל אביב פועלים בזירת התאונה הקטלנית. מפרטים ראשוניים עולה כי מדובר בתאונה בין רכב פרטי ורוכב אופנוע, כאשר רוכב האופנוע פונה במצב קשה על פי גורמי רפואה לקבלת טיפול רפואי ובהמשך נקבע מותו בבית החולים.

בוחני התנועה החלו בחקירה מקיפה לבירור נסיבות התאונה הטראגית. יצוין כי זו התאונה הקטלנית השנייה בכביש 4 באזור זה בימים האחרונים, לאחר שבשבוע שעבר נרשמו מספר תאונות קשות באזור.

צוותי זק"א שהוזעקו למקום סייעו בטיפול בזירה; "בעקבות דיווח על תאונה מעורבות רכב ואופנוע בכביש 4 סמוך למחלף אלוף שדה, כאשר צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו של הרוכב גבר כבן 24", נמסר.

האסון מצטרף לשרשרת ארוכה של תאונות דרכים קטלניות שהתרחשו בשבועות האחרונים בכבישי הארץ, ומעלה שוב את הצורך בהגברת האכיפה והזהירות בכבישים.

תאונת דרכיםתאונה קטלניתכביש 4חקירה פליליתאלוף שדה

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