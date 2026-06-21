זירת התאונה הקטלנית ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

אסון נוסף על הכבישים: גבר כבן 50 נהרג הבוקר (ראשון) בתאונה קטלנית בכביש 20 סמוך למחלף השלום, כאשר אופנוע בו רכב התנגש במשאית. צוותי החירום שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של הרוכב במקום, לאחר שסבל מפגיעה רב מערכתית.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל במוקדי החירום בסביבות השעה 06:52, כאשר עוברי אורח דיווחו על רוכב אופנוע שנפגע באורח קשה מרכב כבד. כוחות גדולים של מד"א ואיחוד הצלה מיהרו לזירה, אך מצבו של הפצוע היה קשה ביותר.

זירת התאונה הקטלנית, הבוקר ( צילום: דוברות מד"א )