בכירים: "נתניהו ודרמר ממדרים אותנו - והקבינט מאבד מהשפעתו"

במערכת הביטחון ובקבינט המדיני-ביטחוני המצומצם גוברת בשבועות האחרונים הטענה למידור מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר - כך מדווח ירון אברהם בחדשות 12.

לדברי גורמים בכירים, על אף ההצהרות הפומביות בנושא רצועת עזה, הדיונים המעשיים והתכנון לטווח הקרוב והרחוק מתקיימים בערוצים מצומצמים, והחלטות מתקבלות ללא שיתוף מלא של הגורמים המקצועיים ושרי הקבינט.

גורמי ביטחון בכירים מתארים “תחושת נתק”: לדבריהם, מקור המתיחות בין הדרג המדיני לצמרת הביטחונית אינו רק מחלוקת תפיסתית על המהלך בעזה או על מתווה לעסקה - אלא בעיקר התחושה כי “ראש הממשלה אינו משתף בתוכניות שמעבר להצהרות הרשמיות”.

תחושת המידור, כך נטען, אינה מוגבלת למערכת הביטחון בלבד; שרים בקבינט המצומצם אמרו כי בניגוד לנושאים אחרים שנוהלו בעבר בחשאיות, במקרה של עזה הם נותרים “מחוץ לתמונה”, ואף צוטטו באומרם: “הוא ודרמר נגד כל העולם”.

במקביל לטענות על מידור, בדרגי הביטחון עוקבים אחרי המגעים שמקיים דרמר בוושינגטון בנושאי עסקת החטופים והיום שאחרי בעזה. ההערכה בקרב אותם גורמים היא שייקח זמן עד לגיבוש הסכמות כוללות, זמן שלדבריהם אינו מצוי בידי החטופים.

“יש חטופים שאין להם את הזמן הזה לחכות; הדקה הבאה יכולה להיות ההבדל בין חיים למוות”, אמרו גורמי ביטחון.

על רקע זאת, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס ביום ראשון לדיון נוסף בתוכניות הפעולה בעזה. עם זאת, בכירים במערכת הביטחון סבורים כי השפעתו של הקבינט על קבלת ההחלטות מצטמצמת ביחס לעבר, וכי עיקר התהליכים נקבעים מחוץ למסגרת הישיבות הרשמיות.