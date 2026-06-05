ציטוטים חדשים מתפרסמים היום מדיון הקבינט המדיני-ביטחוני שהתכנס אמש לדיון סוער סביב הפסקת האש המוצעת עם לבנון, שפרטי יישומה פורסמו ביום רביעי בלילה על ידי ארה"ב, בתום מפגש ישראלי-לבנוני שנערך בוושינגטון.

במהלך הישיבה, שרים רבים הביעו התנגדות נחרצת למהלך. עם זאת, לא התקיימה כל הצבעה לאישור ההסכם. הסיבה לכך הייתה הודעתו של מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, שעות ספורות קודם לכן, לפיה ארגונו דוחה את הפסקת האש המוצעת, אשר אחד מתנאיה המרכזיים דרש מחיזבאללה לנצור את האש באופן מלא.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למצב הדברים והסביר לשרים מדוע ההסכם לא מובא לאישורם: "כרגע אין הסכם, חיזבאללה מתנגד ולכן אני לא מביא להחלטה. אם יסכים - אביא לאישור שלכם".

באמצע הדיון בקבינט, התקבלה הבשורה המרה על נפילתו של סרן איתן שמואל למברג, קצין שריון שנהרג בקרבות בדרום לבנון. העדכון הכואב חיזק את עמדתם של השרים שהתנגדו להפסקת האש ודרשו תגובה צבאית חריפה יותר.

השר אלי כהן אמר בישיבה: "צריך להגיד לעצמנו אמת. על פגיעות מעין אלה צריך לפרק להם את הצורה".

השר זאב אלקין הוסיף כי "הצד השני לא רוצה הפסקת אש. אפשר לחכות עוד קצת, אבל חייבים להגיב".

השרה אורית סטרוק קראה "לשנות את הגבול. צריך ללכת לכיוון הזה".

השר יצחק וסרלאוף תאר שיחה שהייתה לו עם בנו בנושא: "הבן שלי שאל אותי מה זו הפסקת האש הזאת. אמרתי לו: 'בהפסקת אוכל אוכלים, בהפסקת אש יורים'. אי אפשר לרצות את האמריקנים. הזמן לא לטובתנו".

השר איתמר בן גביר פנה לנתניהו: "סע לארצות הברית, קח איתך ילדים מקריית שמונה ומטולה. תגיד לטראמפ: אוהבים אותך, אבל חייבים להגיב בנקודות התורפה של החיזבאללונים בדאחייה, וגם אם יהיה עימות - צריך תמרון צבאי. זה יעבור לו, החיילים שלנו יותר חשובים".

השר בצלאל סמוטריץ' אמר כי "הפסקת האש באילוצים האלה תהיה הישג ענק".

כאמור, הדיון התנהל בצל הצהרתו של מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, שהודיע אתמול כי ארגונו דוחה את הבנות הפסקת האש. התנאים המוצעים דרשו מחיזבאללה לעצור את הירי ולסגת מהאזור שמדרום לנהר הליטני.

קאסם כינה את תוצאות המשא ומתן "משפילות ומבישות" וטען כי הן נדחות על ידי "חלקים רחבים של העם הלבנוני".

הוא הצהיר נחרצות כי לא יסכים לשום הפסקת אש כל עוד כוחות צה"ל נשארים על אדמת לבנון, ותקף את ארצות הברית וישראל: "הצהרת וושינגטון מתנה את העקרונות הבסיסיים שאמריקה וישראל רוצות - לקראת שיעבוד לבנון לפרויקט ישראל הגדולה".