בעקבות דיווחים על צורת התנהלות צה"ל בלבנון, ברקע הלחץ מכיוון ארצות הברית, שנושאת ונותנת מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שני), בשעת צהרים, הצהרה קצרה שבה התייחס לנושא.

בסרטון קצר, שלושים שניות בלבד, טען נתניהו כי לצה"ל אין כל מגבלה בנוכחות בלבנון וכי לחיילים יש חופש פעולה מלא. עוד הבהיר כי יעמוד איתן על כך שצה"ל יישאר בדרום לבנון כל עוד יש צורך בכך.

״ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה״ל היא ברורה והיא לא השתנתה", אמר נתניהו: "ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה״ל שום הגבלה בעניין זה".

הוא הוסיף: "אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם. אני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שיידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה״.

ההצהרה מגיעה כשברקע ביקורת שנשמעת מצד לוחמים על הגבלות בצורת הלחימה בלבנון. לפני כיומיים דווח כי ראש הממשלה הורה לנצור את האש בדרום לבנון - בעקבות בקשות מארצות הברית.

הנחיה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ לנצור את האש בדרום לבנון עוררה גל כעס בקרב לוחמי צה"ל, כך עולה מדברי כתב הצבא יוסי יהושוע שדיווח על כך באולפן חדשות I24. ההנחיה ירדה ללוחמים בשעות אחר הצהריים, בעוד כוחות צה"ל נמצאים ממש ליד אחת המפקדות החשובות של חיזבאללה באזור הליטני.

"צה"ל מתנגד להפסקת האש הזו", הבהיר יהושוע. "הוא רוצה להמשיך ולפעול בוודאי באותו מרחב. מדובר במפקדה ששם משגרים את הקטבמים, את הרחפנים, את טילי הנ"ט - זה מרכז העצבים של חיזבאללה באותו מרחב. אבל עכשיו ההנחיה היא לעצור".

"קשרו לנו את הידיים"

על פי הדיווח, ההנחיה מאוד בעייתית לכוחות בשטח. "יש כעס רב בקרב הלוחמים. הם חשים - וזה לא קלישאה - שקשרו להם את הידיים. הם לא יכולים להילחם כמו שהם רוצים וצריכים. זה גם מסכן אותם", הסביר יהושוע.

הבעיה המרכזית, כפי שהוסבר, היא שצה"ל כמכונת מלחמה שכוללת את חיל האוויר ויכולות אש מתקדמות - לא פועלת באותו מרחב. "כשאתה פועל רק כנגד הסרת איום מול ארגון גרילה שיודע להתנהל במרחב וזה המגרש הביתי שלו, אתה שומט את כל היתרונות הקיימים שיש לצה"ל כצבא טכנולוגי ומתקדם", הבהיר.