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ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הספיק מספר פעמים, בתחילת דרכו הציבורית והפוליטית, להיפגש פנים אל פנים עם הרבי מליובאוויטש זי"ע - שהיום (חמישי) ג' בתמוז חל יום ההילולא הל"ב שלו.

נתניהו, כשגריר ישראל באו"ם, בשנות המ"ם, שנות השמונים, פקד לא אחת את בית מדרשו של הרבי. הוא קיבל ברכות והדרכות, ועד היום מזכיר את מפגשיו אלו מעת לעת - כולל בספרו האוטוביוגרפי שבו התייחס למפגשיו אצל הרבי. היום, יום ההילולא, נחשף תיעוד מיום הזיכרון האחרון שבו נראה ראש הממשלה צופה בקטע וידאו שבו הוא נראה בביתו של הרבי, בשנת תשמ"ח. את הסרטון הציג לראש הממשלה הרב אור זיו, משליחי חב"ד בשכונת קטמון המושבה בירושלים, המקורב ללשכת ראש הממשלה. נתניהו צפה בתיעוד, באותו מפגש שבו הניח תפילין. הוא לא ציפה לתיעוד הזה. עשרות שנים חלפו מאז. אחרי המשבר ביחסים: טראמפ ענה אם יתמוך בנתניהו בבחירות בישראל יוני גבאי | 17:15 הכל צולם: מתקרב עם תיק, בודק שאין איש באזור - וחומק לתוך הרכב קובי רוזן | 17:24 "וואו, וואו", נראה נתניהו מגיב ספונטנית, בהתרגשות, בעת שהוא מזהה את עצמו עומד לא הרחק מהרבי. "מאיפה היה לך את זה, מאיפה היה לך את זה?" הוא נשמע שואל את שליח חב"ד. "איפה זה היה? בבית של הרבי? תעביר לי את זה". התיעוד המדובר צולם בשלהי חודש שבט תשמ"ח, בימי השבעה על הרבנית חיה מושקא ע"ה, רעייתו של הרבי. באחד מימי ה'שבעה' הגיע ראש הממשלה לבית הרבי, לנחם. הוא נותר במקום לתפילת ערבית ולדברי תורה שנשא הרבי בפני הציבור.

הקלטת ניחום האבלים של נתניהו אצל הרבי - צילום: באדיבות אתר חב"ד COL הקלטת ניחום האבלים של נתניהו אצל הרבי | צילום: צילום: באדיבות אתר חב"ד COL 10 10 0:00 / 1:54

לפני מעט יותר משנה, בפגישה שתועדה בין נתניהו ובין נשיא ארגנטינה חאבייר מיילי, שביקר בישראל, ערב פרוץ מלחמת עם כלביא, שיתף נתניהו את העמיתו הארגנטינאי בזיכרונותיו מהרבי. הוא עשה זאת לאחר שקיבל ממיילי ציור שבו נראה נתניהו אצל הרבי.

"בפעם ראשונה שבאתי לראות את הרבי, הוא אמר לי, "אתה יודע, אתה הולך לאו"ם, אתה הולך לבית של שקרים, בית של חושך, תדליק נר בודד, אנשים יראו את האור הזה, את האמת מרחוק", נזכר נתניהו.

הוא הוסיף: "הוא רצה שאשאר באו"ם, אמרתי אני חוזר, אמר לי אתה תחזור ותצטרך להאבק עם ה-119, חברי כנסת האחרים (יש לנו 120 חברי כנסת) הוא אפילו לא נתן לי אחד. חשבתי שהוא מגזים, אבל הוא צדק. אך הוא אמר, אל תתייאשו, כי אלוהים עמכם, ואתם צריכים לנצח. זה מוקלט, זה מה שהוא אמר כאן. אז זה מאוד יקר לי. תודה".

מיליי: "אם תראה הנאום שלי באו"ם יש בו הרבה מהרבי".

נתניהו: "בטח, הרבי היה נפלא, נביא, עיני לייזר כחולות, כל כך בהיר, נבואי ממש, אדם מדהים".