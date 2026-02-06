משרד הבריאות הודיע היום כי הוחלט על הרחבת ההחזרה היזומה של אצוות מסוימות של מוצרי נוטרילון שלב 1 ונוטרילון AR, זאת לאחר בחינה רגולטורית ובהמשך לעדכון מהיצרן באירופה, ובתיאום עם היבואן טבע ישראל בע"מ. הודעה זו מחליפה את הודעת הריקול שפורסמה ביום 30 בינואר 2026.

ההרחבה נוגעת למוצרי נוטרילון שלב 1 באריזות של 400 ו-800 גרם, ולנוטרילון AR באריזות של 400 ו-900 גרם. ההחזרה מתבצעת מטעמי זהירות, לאחר שהיצרן עדכן כי בחלק מהמוצרים נעשה שימוש בחומצת שומן מסוג ARA שסופקה על ידי ספק מסוים, אשר זוהתה כמקור אפשרי לחריגה ברמות רעלן הצרוליד (Cereulide).

במשרד הבריאות הדגישו כי במוצרים אחרים של נוטרילון המשווקים בישראל לא נעשה שימוש בחומצת שומן מאותו ספק. עם זאת, על אף שההמלצה הראשונית של היצרן התייחסה למספר אצוות מצומצם, הונחה הרחבת האיסוף לכלל האצוות המכילות את חומר הגלם מהספק האמור, כחלק מגישת זהירות מונעת.

הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים מהאצוות הבאות:

נוטרילון שלב 1

800 גרם – תאריכי תפוגה: 06.08.2026, 03.09.2026, 26.09.2026, 11.11.2026, 29.11.2026, 01.12.2026

400 גרם – תאריכי תפוגה: 03.02.2027, 19.05.2027, 26.09.2026, 01.12.2026

800 גרם – תאריכי תפוגה: 03.03.2027, 02.04.2027

נוטרילון AR

400 גרם – תאריכי תפוגה: 07.07.2026, 02.09.2026, 07.11.2026

900 גרם – תאריכי תפוגה: 02.09.2026, 07.11.2026, 27.02.2027

בנוסף, הוזכרו גם אצוות שכבר נכללו בהודעות קודמות:

נוטרילון שלב 1, 800 גרם – תאריך תפוגה 07.01.2027

נוטרילון AR, 400 ו-900 גרם – תאריך תפוגה 01.12.2026

שם היבואן: טבע ישראל בע"מ

שם היצרן: נוטרישיה

משרד הבריאות עדכן כי בשעות הקרובות צפויה הודעת ריקול גם לגבי אצוות ששיווקן בוצע ברשות הפלסטינית. עם קבלת מספרי האצוות הרלוונטיים מהמשווק, יפורסם עדכון נוסף, והציבור שצורך מוצרים שמקורם ברשות יתבקש להפסיק את השימוש בהם.

במשרד הבריאות ציינו כי במקרים חריגים רעלן הצרוליד עלול לגרום לתסמינים כגון הקאות, בחילות, כאבי בטן, התכווצויות, שלשולים וחולשה, בעיקר בקרב תינוקות. במקרה של חשש לפגיעה בריאותית, מומלץ לפנות לייעוץ רפואי.

המשרד הבהיר כי הוא ממשיך לעקוב אחר הנושא ויעדכן את הציבור ככל שיידרש.

לשאלות הציבור ניתן לפנות למוקד שירות הצרכנים של נוטרילון בטלפון: 1-800-300-123.