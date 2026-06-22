לוחמי האופנועים של החטיבה הטקטית במשמר הגבול ניהלו אתמול מרדף דרמטי, מורט עצבים על ציר 65 הסואן, רגע לפני אירוע פרוע שהיה עלול להסתיים באסון כבד ובאבידות בנפש.

כוחות הביטחון, שעסקו בפעילות אכיפה ממוקדת ויזומה נגד מחוללי פשיעה ובריונות בכבישים באזור ואדי ערה, זיהו שני רוכבי טרקטורונים שנעים על הכביש המהיר ללא לוחיות זיהוי כנדרש בחוק, תוך שהם משתוללים ומבצעים עבירות תנועה חמורות ומסכנות חיים, בהן הרמת הגלגל הקדמי (ווילי) תוך כדי נסיעה מהירה בין הנתיבים.

הלוחמים סימנו מיד לרוכבים לעצור בצד הדרך, ואילו אחד מהם אכן נשמע להוראות, עצר את כלי הרכב והמתין לבדיקה. אלא שהרוכב השני, צעיר בן 20 תושב הכפר ערערה, החליט לצפצף על החוק, לחץ בכל הכוח על דוושת הגז ופתח בנסיעה מטורפת במטרה להימלט מאימת הדין.

התיעוד החריג, שהופץ ממצלמות הקסדה של הלוחמים, חושף שלב אחר שלב את רגעי האימה והנחישות של כוחות המשטרה על הכביש. הסרטון נפתח מנקודת מבטו של לוחם מג"ב הרכוב על אופנוע כבד, כשהוא מבחין בטרקטורונים המשבשים את התנועה. הלוחם מרים את ידיו ומסמן להם בבירור לעצור, אך תוך שניות אחד הטרקטורונים חותך שמאלה ופותח במנוסה.

כאן מתחיל מרדף מהיר, כאשר צליל הסירנה המשטרתית המשולבת באופנוע הולך ומתגבר, והנוף מסביב חולף במהירות מסחררת. רגע השיא הדרמטי של הסרטון מתרחש כאשר רוכב הטרקטורון מגיע לצומת ערה המרכזי והסואן. ברמזור דולק אור אדום בוהק, והולכי רגל בדיוק חוצים את מעבר החצייה, אך החשוד לא מהסס, חוצה את הצומת באדום מלא ומאלץ רכבים פרטיים לבצע בלימות חירום פתאומיות כדי לא לרסק אותו.

לוחם מג"ב, המפגין כישורי נהיגה מבצעיים יוצאי דופן, מצליח לתמרן בין המכוניות, לעקוף את הסכנות ולצמצם את הטווח אל החשוד שנמלט בשולי הדרך. בשלב זה, הלוחם נצמד אל הטרקטורון, חוסם אותו באומץ ובתושייה רבה, ואינו מאפשר לו להמשיך בנסיעה. השוטר מזנק מיד מעל האופנוע בעודו בתנועה, מסתער לעבר החשוד שמניף את ידיו אל על לאות כניעה, שולף אותו בכוח מהמושב, משכיב אותו על האספלט וכובל אותו באזיקים, בעוד רכבים חולפים במקום והסירנות ממשיכות להדהד.

החשוד, שנראה מבוהל לחלוטין ברגעי המעצר לאחר שהבין כי נלכד, הועבר באופן מיידי לחקירה פלילית אינטנסיבית ודחופה בתחנת המשטרה בעירון, שם טופל במישור הפלילי בשל חומרת מעשיו המופקרים. לצד ההליך הפלילי והגשת כתב האישום המסתמן, רשויות האכיפה הפעילו סנקציות מיידיות כנגד הנהג והכלי: רישיון הנהיגה של הצעיר נפסל לאלתר למשך 30 ימים, ובמקביל נחתם צו השבתה מנהלי לטרקטורון עליו רכב. הכלי נגרר מהמקום והוכנס למגרש האחסון המשטרתי למשך חודש ימים. במשמר הגבול ובמשטרת ישראל שבים ומדגישים בעקבות המקרה, כי הפעילות הנחושה והבלתי מתפשרת של הלוחמים בחטיבה הטקטית תימשך בכל העוצמה ובכל הגזרות, במטרה לשים יד על עברייני התנועה ובריוני הכביש שנוהגים בקלות דעת, מזלזלים בחיי אדם והופכים את כבישי המדינה לשדה קרב.