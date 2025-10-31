השוטרים נדהמו מהממצאים: מנהרה מתחת לבית ו-9 ק"ג זהב

במסגרת תכנית התקיפה של משטרת ישראל בהנחיית המפכ"ל נגד משפחות הפשע בחברה הערבית, הובילה יחידת יאחב"ל (יחידה ארצית לחקירת פשיעה בינלאומית) של להב 433 פעילות אופרטיבית נרחבת בעיר אום אל־פחם.

למבצע המשולב הצטרפו מפלג בילוש "דרור" של ימ"ר בתי הסוהר, לוחמי החטיבה הטקטית והמשמר הלאומי של מג"ב. במהלך הפעילות פשטו הכוחות על מתחם מגורים ששימש, לפי החשד, את אחת ממשפחות הפשיעה הפועלות באזור. במהלך החיפוש במתחם נתפסו טלפונים מבצעיים שהוסלקו בקירות, מערכות מצלמות אבטחה במעגל סגור, מכשירי קשר, ציוד עיקוב, המחאות על סך 80 אלף שקלים ותכשיטי זהב במשקל כולל של כ־9 קילוגרמים. בנוסף, במהלך הסריקות אותרה מנהרה חפורה בעומק עשרות מטרים, שיצאה מתוך מבנה המתחם והובילה אל מחוצה לו.