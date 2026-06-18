כיכר השבת
צעד רוחני

שורד השבי בהחלטה מרגשת: "תקראו לי יהודי משוגע, החלטתי לקחת על עצמי"

רום ברסלבסקי שיתף את עוקביו ברשתות החברתיות בהחלטה רוחנית משמעותית שקיבל על עצמו, לעבור לחבוש כיפה גדולה המכסה את רוב ראשו | הבהיר כי הוא שלם עם הצעד למרות התיוגים החברתיים האפשריים (אנשים)

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(צילום: האינסטגרם של רום ברסלבסקי)

שורד השבי רום ברסלבסקי, שסיפור חטיפתו ופדייתו משבי חמאס ריגשו מדינה שלמה, ממשיך לשתף את הציבור הרחב בתהליכים האישיים, הנפשיים והרוחניים שהוא עובר מאז חזרתו הביתה. היום (חמישי) הוא הפתיע עם הכרזה על צעד משמעותי במיוחד בנוגע לאורח חייו, לזהותו היהודית ולמראהו החיצוני, כאשר הציג את החלטתו לעבור לחבוש כיפה גדולה ובולטת יותר.

בסרטון שהעלה לחשבון האינסטגרם האישי שלו, הציג ברסלבסקי בפני עוקביו את אוסף הכיפות המגוון שברשותו, וחשף בפניהם את השינוי החזותי והרוחני שהוא מבקש לאמץ מכאן ולהבא. ברסלבסקי סיפר בגילוי לב כי החליט לקחת על עצמו הפסקת חבישת הכיפה הרגילה והקטנה שהיה רגיל ללכת איתה עד כה, ולעבור באופן קבוע לחבישת כיפה גדולה במיוחד, כזו שמכסה כמעט שלושה רבעים מראשו. לצד הדברים, שיתף ברסלבסקי גם תמונה משעשעת שלו עם הכיפה החדשה ומשקפי שמש, תוך שהוא מתבדח על המראה החדש שנוצר: "מזכיר את הערבים בבית חנינא".

בדבריו התייחס שורד השבי בצורה ישירה ובוגרת לסטיגמות, לתיוגים ולחלוקה המגזרית המאפיינת את החברה הישראלית, והבהיר כי הוא אינו חושש מביקורת או מהגדרות שינסו להדביק לו בעקבות המהלך הציבורי. ברסלבסקי הדגיש בפני הגולשים כי הוא שלם לחלוטין עם הבחירה שלו, ואמר כי אנשים יכולים לשים אותו באיזו תבנית שיבחרו ולקרוא לו מתנחל, חרדי, דוסי, קיצוני או יהודי משוגע, אך מבחינתו מדובר בהחלטה פנימית שקיבל על עצמו והוא גאה בה לחלוטין.

לצד ההתחזקות הרוחנית והחיבור החם למסורת, ביקש ברסלבסקי לנצל את הבמה כדי לחדד את עמדותיו הציבוריות וליצור הפרדה מוחלטת בינו לבין זרמים קיצוניים, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה ונוקבת על התנהלותם של מפגינים חרדים בשבועות האחרונים. ברסלבסקי הצהיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי הוא מתנגד נחרצות להפגנות האלימות ולקריאות הגנאי הקשות, דוגמת המילה 'נאצים', המופנות מצד שוליים קיצוניים לעבר כוחות המשטרה והביטחון, והבהיר כי התנהגות זו אינה מייצגת אותו כלל.

את דבריו המרגשים חתם ברסלבסקי בהסבר פשוט ומזוקק למניע האמיתי שעומד מאחורי הצעד שנקט, מניע המנותק לחלוטין מפוליטיקה או משיוך מגזרי כזה או אחר. הוא הסביר לעוקביו כי הסיבה היחידה לחבישת הכיפה הגדולה היא העובדה הפשוטה שהוא יהודי שחי במדינת ישראל וגאה בכך בכל ליבו. ברסלבסקי סיכם ואמר כי ההחלטה לעבור לכיפה שמכסה את רוב הראש נעשתה אך ורק לכבודה של היהדות, מתוך אהבה לתורה ומתוך רצון לבטא את הקשר העמוק שלו לבורא עולם לאחר הניסים הגדולים שחווה.

רום ברסלבסקי

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אשריך ואשרי חלקיך רום הצדיק,ישר כל גדול,ה' יתן לך שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך אחרי כל מה שעברת
חיים

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