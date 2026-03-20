הקלות בהנחיות: הלימודים יתחדשו באזורים נוספים החל מיום ראשון

פתיחת מוסדות החינוך תתאפשר בכפוף למיגון בלבד ותשפיע על ימים ספורים בלבד עד חופשת הפסח; ראשי הרשויות יקבעו אילו שכבות גיל יחזרו (חדשות)

מערכת החינוך צפויה להתרחב החל מיום ראשון הקרוב, עם חזרת לימודים באזורים נוספים ברחבי הארץ, בכפוף לקיומו של מיגון תקני במוסדות החינוך. עם זאת, מדובר במהלך קצר טווח, שכן כבר בימים הקרובים יוצאים התלמידים לחופשת חג הפסח.

על פי ההנחיות המעודכנות, באזורים אלה תתרחש הקלה ממדרג פעילות מצומצמת למדרג פעילות חלקית, כאשר ההחלטה אילו שכבות גיל ישובו ללימודים תתקבל על ידי ראשי הרשויות המקומיות בהתאם למצב המיגון.

בין האזורים בהם יתחדשו הלימודים: גולן דרום (למעט קצרין וקדמת צבי), גליל תחתון, הכרמל (למעט דאלית אל-כרמל ועספיא), ואדי ערה, מנשה (למעט מספר יישובים), שפלת יהודה (למעט בית שמש), לכיש (למעט יישובים מרכזיים באזור) ומרכז הנגב (למעט באר שבע ועומר).

לצד זאת, עודכנו גם הנחיות ההתקהלות: ניתן יהיה להתקהל בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה סגור עד 100 איש – זאת בתנאי שקיים מרחב מוגן תקני ונגיש.

גם מקומות עבודה יוכלו לפעול תחת אותם תנאים, כאשר הדרישה המרכזית היא יכולת הגעה מהירה למרחב מוגן בזמן חירום.

שאר אזורי הארץ נותרו ללא שינוי בשלב זה, והמהלך עדיין דורש אישור סופי של הדרג המדיני.

תוכן שאסור לפספס:

איך פותחים מוסדות לימוד בצפון הקרובים יחסית ללבנון, ובדרום לא פותחים? יש ערים בדרום שלא שומעים בכלל אזעקות.
משה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

