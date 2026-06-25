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עומסי תנועה במקום

תאונה קשה בכביש 40: גבר בן 55 במצב קשה לאחר שרכבו התהפך

שני כלי רכב התנגשו לפני זמן קצר בכביש 40 סמוך למחלף ירקון • אחד הרכבים התהפך והנהג חולץ במצב קשה | הכביש נחסם ובמקום נוצרו עומסי תנועה כבדים (חדשות בארץ)

זירת התאונה (צילום: מד"א)

קשה התרחשה לפני זמן קצר (חמישי) בכביש 40 סמוך למחלף ירקון, כאשר שני כלי רכב התנגשו ואחד מהם התהפך. גבר כבן 55 נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים בלינסון עם חבלת ראש.

הדיווח על התאונה התקבל במוקדי החירום לפני מספר דקות. צוותי החירום שהוזעקו למקום מצאו את הגבר בהכרה מעורפלת, כשהוא סובל מחבלת ראש קשה ברכב שהתהפך.

חובש רפואת חירום במד"א דרור קליין, שטיפל בפצוע, תיאר את המתרחש: "מדובר בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב כשאחד מהם התהפך, עם פגיעות פח בצידו. ברכב שהתהפך היה גבר בן 55 כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מחבלת ראש קשה".

צוותי החירום פעלו במהירות לחלץ את הפצוע מהרכב ההפוך. "תוך כדי פעולות החילוץ הענקנו לו טיפול רפואי ולאחר שחולץ פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ויציב", הוסיף קליין.

במקום נמצאו מספר נפגעים נוספים במצב קל, שקיבלו טיפול רפואי ראשוני וצפויים להיות מפונים בדקות הקרובות לבית החולים. הכביש נחסם לתנועה בעקבות התאונה, ובאזור החלו להיווצר עומסי תנועה משמעותיים.

כידוע, כביש 40 נמנה על הצירים המרכזיים במרכז הארץ ורואה תנועה אינטנסיבית במהלך שעות היום. לפני מספר חודשים נהרג נער בן 15 בתאונה קטלנית באותו כביש סמוך לבאר שבע, כאשר רכב התהפך לשדה הסמוך.

משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות התאונה. הכוחים פועלים לפתיחת הכביש לתנועה בהקדם האפשרי, אך צפויים עיכובים משמעותיים בתנועה באזור עד לסיום פינוי הרכבים.

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