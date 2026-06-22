השר סמוטריץ' חושף: כך הגבתי כשבני דידי ביקש לעשות עגיל

שר האוצר סמוטריץ' - בפודקאסט שומר סף ( צילום: מסך מתוך התוכנית )

בראיון אישי בפודקאסט "שומר סף" עם גדי טאוב, סיפק שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצצה נדירה לדרך החינוך שלו בביתו בקדומים.

סמוטריץ', המזוהה עם הקו התורני השמרני, הפתיע כשתיאר גישה חינוכית ליברלית במיוחד: חופש בחירה והצבת ה"דרך ארץ" לפני הכל. במרכז הראיון עמד סיפורו של בנו, דידי: "אני זוכר אותו בגיל 14 או 15," סיפר סמוטריץ', "הוא בא אליי, הוא לא יודע איך אני אגיב, ואמר לי: 'תקשיב אבא, אני רוצה עגיל'". השר תיאר את המורכבות שבבקשה כזו בבית של מנהיג ציבור דתי: "אתה יודע, אני בן של רב, אני גר בישיבה בקדומים, גר בשכונה תורנית ואני מאוד מזוהה". עין תחת עין: סין סוגרת את הברז לתעשיית הביטחון וההייטק של ארה"ב דני שפיץ | 13:46 הטרגדיה במרכז הארץ: "זה רק עמוד" אמר הנהג - ודרס למוות רוכב קורקינט קובי רוזן | 12:55 תגובתו של סמוטריץ' הייתה מפתיעה: "אמרתי לו: 'תגיד דידי, אתה חושב שזה יפה בעיניך?' אמר לי 'כן'. 'אתה אוהב את עצמך ככה?' 'כן'. אמרתי לו: 'בוא נעלה לאוטו, אני לוקח אותך לעשות את העגיל'. אני לקחתי אותו באוטו שלי לעשות את העגיל ושילמתי על זה". השר הדגיש כי עבורו "זה לא אישו". סמוטריץ' הרחיב על תפיסת עולמו החינוכית והדגיש את החשיבות של המידות הטובות: "האם חשוב לי במקביל כמובן שתהיה להם דרך ארץ קדמה לתורה? בוודאי".

את כולם אני מחבק - שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ עם בנו בניה שמתגייס הבוקר לגבעת

הוא הסביר כי גישה זו אינה נובעת מפשרנות, אלא מהבנה עמוקה של היהדות: "התורה היא כל כך הפוכה מכפייה". לשיטתו, "האם אני כופה עליהם משהו?

אין דבר כזה. לא מאמין בזה, וזה לא רק אני לא מאמין בזה – זה התורה שאנחנו לומדים לא מאמינה בזה". הוא אף הוסיף אמירה נחרצת נגד גישות מחמירות יותר: "כפייה זה לא באג'נדה... של היהדות, של התורה. מי שחושב שכן, מעוות את התורה".

השר שיתף כי הוא עצמו גדל בבית שלא הכריח:

"מעולם אני לא זוכר ויכוח של אבא שלי איתי אם לקום לתפילה... הוא מעולם לא הכריח אותי".

"אז יש לי את הבן הגדול בני שנפצע כן בצבא... הוא לא הלך לישיבה גבוהה ודידי הקטן בכלל לא למד בתיכון והלך עם עגיל פה ועגיל פה ועגיל פה ואת כולם אני אוהב ובכולם אני גאה ואת כולם אני מחבק". סיכם השר.