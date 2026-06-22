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השר סמוטריץ' חושף: כך הגבתי כשבני דידי ביקש לעשות עגיל

בראיון לפודקאסט שמור סף של גדי טאוב - שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושף בראיון את תפיסת עולמו החינוכית | מספר על הרגע שבו בנו ביקש לעשות עגיל ומסביר מדוע הוא מתנגד נחרצות לכפייה רוחנית (חדשות בארץ)

13תגובות
שר האוצר סמוטריץ' - בפודקאסט שומר סף (צילום: מסך מתוך התוכנית)

בראיון אישי בפודקאסט "שומר סף" עם גדי טאוב, סיפק שר האוצר הצצה נדירה לדרך החינוך שלו בביתו בקדומים.

סמוטריץ', המזוהה עם הקו התורני השמרני, הפתיע כשתיאר גישה חינוכית ליברלית במיוחד: חופש בחירה והצבת ה"דרך ארץ" לפני הכל.

במרכז הראיון עמד סיפורו של בנו, דידי:

"אני זוכר אותו בגיל 14 או 15," סיפר סמוטריץ', "הוא בא אליי, הוא לא יודע איך אני אגיב, ואמר לי: 'תקשיב אבא, אני רוצה עגיל'". השר תיאר את המורכבות שבבקשה כזו בבית של מנהיג ציבור דתי: "אתה יודע, אני בן של רב, אני גר בישיבה בקדומים, גר בשכונה תורנית ואני מאוד מזוהה".

תגובתו של סמוטריץ' הייתה מפתיעה:

"אמרתי לו: 'תגיד דידי, אתה חושב שזה יפה בעיניך?' אמר לי 'כן'. 'אתה אוהב את עצמך ככה?' 'כן'. אמרתי לו: 'בוא נעלה לאוטו, אני לוקח אותך לעשות את העגיל'. אני לקחתי אותו באוטו שלי לעשות את העגיל ושילמתי על זה". השר הדגיש כי עבורו "זה לא אישו".

סמוטריץ' הרחיב על תפיסת עולמו החינוכית והדגיש את החשיבות של המידות הטובות: "האם חשוב לי במקביל כמובן שתהיה להם דרך ארץ קדמה לתורה? בוודאי".

את כולם אני מחבק - שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ עם בנו בניה שמתגייס הבוקר לגבעת

הוא הסביר כי גישה זו אינה נובעת מפשרנות, אלא מהבנה עמוקה של היהדות: "התורה היא כל כך הפוכה מכפייה". לשיטתו, "האם אני כופה עליהם משהו?

אין דבר כזה. לא מאמין בזה, וזה לא רק אני לא מאמין בזה – זה התורה שאנחנו לומדים לא מאמינה בזה". הוא אף הוסיף אמירה נחרצת נגד גישות מחמירות יותר: "כפייה זה לא באג'נדה... של היהדות, של התורה. מי שחושב שכן, מעוות את התורה".

השר שיתף כי הוא עצמו גדל בבית שלא הכריח:

"מעולם אני לא זוכר ויכוח של אבא שלי איתי אם לקום לתפילה... הוא מעולם לא הכריח אותי".

"אז יש לי את הבן הגדול בני שנפצע כן בצבא... הוא לא הלך לישיבה גבוהה ודידי הקטן בכלל לא למד בתיכון והלך עם עגיל פה ועגיל פה ועגיל פה ואת כולם אני אוהב ובכולם אני גאה ואת כולם אני מחבק". סיכם השר.

בצלאל סמוטריץ'חינוך ילדיםהציונות הדתיתצבאשר האוצרגדי טאוב

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0 תגובות

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7
דתי לפי דעתי
משה
הכיפה שלו זה סתם הצגה
1222
6
להיות עבד זה לא בכפיה? כפה עליהם הר כגיגית זו לא כפיה? העושה מלאכה ביום השבת מות יומת זו לא כפיה? וכו וכו. ההבדל מר סמוטריץ שאנחנו רוצים להיות עבדים ושיכפו עלינו מאהבה. זה הכל. לשיטתך הבן שלך לא עובר איסור????
חושב
לפי דעתו של בצלאל אין שום כפיה הוא יודע מה זה כפייה ( בערבית ) מה לא ולדת מי שרודף את עולם התודה
.....
5
לא מפתיע שהוא עומד בראש החנית ברדיפת עולם התורה הסיטרא אחרא שולטת בו
אלחנן
הוא התלמיד של בנט
...............
4
ומה עם כפה עליהם הר כגיגית? התורה היא לא רק בחירה, היא גם חובה
יהודי
אצלו יש רק גיגית
1222
אחר כך נאמר המגילה וקיבלו וקימו אחר כך בני ישראל קיבלו את התורה מרצון
מוישי
3
יש הבדל בין לכפות או לעזור רוצה עגיל? בסדר (נגיד..) שיגיד לו שיעשה לבד למה הוא צריך לעשות לו ועוד לשלם? יותר מידי הולכים לקראת....
שרה
2
טמבל שכמוהו. מה שייך לקרא לזה כאילו דרך בחינוך. איפה יש פה חינוך. יש פה דרך חינוכית של הילדים בכפיה על ההורים
יוסי
1
וואו אתם כלכך חיים בחושך ומדמים שאתם חיים באור..... "כפה עליהם ההר כגיגית" זה חייב להיות בהיותנו העם שמקבל את התורה. לדוגמא: יראת העונש היא חייבת להיות אך היא לא האידיאל אלא רק "פולס" ראשוני של "סטירה" על מנת להקנות את הדקך. מכאן והלאה מתחיל שלב הבחירה... "ובחרת בחיים". בודאי שראוי ורצוי לא לעשות עג
בני
בודאי שראוי לא לעשות עגיל אבל זה בבחינת "מחללים עליו שבת אחת שישמור שבתות הרבה" אוהב אתכם עם ישראל
המשך

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