אחרי ההפגנות: המהלך של סמוטריץ' לבלימת מעצר תלמידי הישיבות

מחאות 'הפלג' במחלף גנות ( צילום: שמוליק קורלנסקי )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה בימים האחרונים לראש הממשלה בנימין נתניהו והציג בפניו הצעה למתווה חקיקה חדש, שמטרתו למנוע את מעצרם של בחורי ישיבה המוגדרים כעריקים. כך נחשף הערב (שלישי) בערוץ I24NEWS.

היוזמה של שר האוצר מגיעה על רקע גל מעצרים ממושך של תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס כהוראת גדולי ישראל, ונחשבים עריקים - מעצרים שגררו בעקבותיהם שורה של מהומות והפגנות סוערות ברחבי הארץ. לפי הדיווח, של עמיאל ירחי, סמוטריץ' מבקש למעשה לקדם פתרון חוקי ממוקד לסוגיית המעצרים עצמם - מתוך הבנה כי המצב הנוכחי מייצר תסיסה חברתית ופוליטית קשה, ומתוך העדפה ברורה לפתרון ישיר על פני ניסיונות עקיפים להסדרת מעמדם הכלכלי של העריקים. המהלך של סמוטריץ הוא כאמור פנייה לנתניהו, שנעשתה לאחרונה, ובה הצעה שיקדם את המתווה שדווח בימים האחרונים.

אתמול דווח ארי קלמן בערוץ I24NEWS כי נתניהו קיים מספר שיחות דחופות בנושא והנחה את מזכיר הממשלה יוסי פוקס לפעול מיידית לקידום ההליך מול הגורמים הרלוונטיים.

עוד דווח כי היוזמה המדוברת נמצאת בשלב זה בעיצומו של דיון משפטי מורכב, לאור העובדה שסוגיית גיוס בני הישיבות והעריקות נמצאת תחת זכוכית המגדלת של הייעוץ המשפטי לממשלה והרשויות השונות.

המתווה המסתמן שנבחן כעת במערכת הפוליטית הוא הובלת הליך חקיקת בזק מזורז, אשר יעבור כהוראת שעה זמנית. השאיפה הברורה של הקואליציה ושל יוזמי המהלך היא להשלים את כל שלבי החקיקה הרלוונטיים בצורה מהירה ביותר, עוד לפני פיזור הכנסת הצפוי להתרחש במהלך החודש הבא, וכך למנוע את המשך גל המעצרים של בחורי הישיבות שאינם מתייצבים.