מצטרפים למחאה: "מטה ההייטק" ישבות ביום ראשון הקרוב

לאחר הודעת משפחות חטופים וחללים על שביתה הצפויה ביום ראשון הקרוב, "מטה ההייטק", המונה עשרות חברות הייטק וקרנות הון-סיכון מהמובילות בישראל, הודיע כי יאפשר לעובדי החברות והקרנות להצטרף לשביתה שעליה הכריזו המשפחות | "אנחנו נמצאים ברגע גורלי בסיפורה של האומה הישראלית, ואנו לא מתכוונים לשבת מנגד", נמסר (בארץ)

8תגובות
הפגנה מחוץ לקריה בת"א בדרישה להחזרת החטופים (צילום: גילי יערי פלאש 90)

"מטה ההייטק", המונה עשרות חברות הייטק וקרנות הון-סיכון מהמובילות בישראל, הודיע היום (ראשון) כי יאפשר לעובדי החברות והקרנות להצטרף לשביתה שעליה הכריזו משפחות חטופים וחללים ביום ראשון הבא.

בין החברות שיאפשרו לעובדים להצטרף לשביתה: וויקס, פייבר, האניבוק, מינט מדיה, פיירבלוקס, BigID, פאפאיה גלובל, רמפי, נטורל אינטליג'נס ואחרות, לצד קרנות ההון סיכון קומרה קפיטל, פיטנגו, דיסרפטיב, NFX ועוד.

"אנחנו נמצאים ברגע גורלי בסיפורה של האומה הישראלית, ואנו לא מתכוונים לשבת מנגד", נמסר בהודעה. "דבריו של הרמטכ״ל ברורים: שולחים את חיילנו למלכודת מוות ומסכנים את חייהם של החטופים באופן ודאי. זה רגע שבו כל יהודי וישראלי שערכי קדושת החיים והערבות ההדדית אינם זרים לו, צריך להראות את תמיכתו במשפחות, לעמוד לצדן ולקרוא להפסקת המלחמה והחזרתם של כל החטופים והחטופה בפעימה אחת. הזמן אזל ואנחנו מקווים ומצפים להתייצבות מלאה של כל הסקטורים במדינה לצד המשפחות".

לפי הודעת מטה ההייטק, חברות הייטק וקרנות הון סיכון החברות בו יאפשרו לעובדים להצטרף לשביתה מבלי שינוכה להם יום חופש.

במקביל, על פי דיווח בN12, מחר  בבוקר צפויים נציגי משפחות החטופים והמשפחות השכולות להיפגש עם יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד. בהסתדרות אומרים כי הם לא מתכוונים להכריז על השבתת המשק בשלב זה, אך נציגי המשפחות יפעילו לחץ כדי לדרבן את ההסתדרות להצטרף לשביתה.

על פי הדיווח, לפגישה צפויים להצטרף גם נציגי המגזר העסקי וראשי פורום העסקים, ובהם מנכ"ל קבוצת פוקס הראש ויזל, מנכ"לית פייסבוק ישראל עדי תאני סופר ודב קוטלר, לשעבר מנכ"ל בנק הפועלים.

כזכור, מוקדם יותר היום הכריזו משפחות חטופים המוחזקים בעזה יחד עם משפחות חללי ה־7 באוקטובר מ'מועצת אוקטובר' על השבתת המשק ביום ראשון הקרוב, 17.8.25, בשעה 07:00 בבוקר.

המשפחות הבהירו כי ההשבתה תצא לפועל "מלמטה למעלה" באמצעות חברות פרטיות, ארגונים, ועדי עובדים ואזרחים פרטיים שייקחו יום חופש ויעצרו את פעילות המשק ליום אחד. מטרת ההשבתה: להציל את חיי החטופים והחיילים, ולמנוע הצטרפות משפחות נוספות למעגל השכול.

הדוברים חזרו על המסר המוביל של המהלך – "השתיקה הורגת, הגיע הזמן לעצור את המדינה" וקראו לכל אזרחי ישראל, מנהלי חברות, בעלי עסקים ועובדים להצטרף למחאה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (42%)

לא (58%)

0 תגובות

7
בושה! אין ימניים במדינה?
שמואל
6
את מי זה אמור לעניין. שישבתו על חשבונם גם שבועיים רצופים. בסוף הקול להם שווה בדיוק כמו כל אזרח אחר[ כמובן שמאלני]
מיקסר
5
בישביל בני ישיבות הם לא שובתים אז הם שובתים בישביל המישפחות הקודש בורך יש לו הרבה שליחים לטפל בישביל להגן אל בני ישיבות
Gil hoffman
4
תפסיקו להשתמש בשם התורה חתיכת צבועים הערכים היהודים לא שוים לכם כלום משתמשים בשם התורה לצרכיכם האישי בלבדבד ולא למען האמת
בני
כל יהודי חייב לחזור בתשובה בין חילוני או חרידי וכל מה שבניהם כל יום חול חייבים לומר סלח לנו ג3 פעמים ביום
Gil hoffman
3
הכל פולטיקה משתמשין למעם ערכים פסולים מחפשים רק לקדם ערכים להטבים ושאר ... וכו אתם רק מקדמים חורבן עולם התורה והבית השלישי
בנט
2
צריכים להתכונן לשביתה של השמאלנים. כל גוף שישבות, עלינו להחרים מיידית! ולא לרכוש ממנו שום מוצר. שיפסיקו לאיים עלינו ולהחליט עבורנו מה טוב לנו. רק ע"י פגיעה כלכלית הם יבינו! ראו ערך הלחץ על מאפיית אנג'ל.
יש מה לעשות
1
The picture that the prime minster is pointing to is warrnig from GOD repent if not you amd all the state of israel will be like those people
Gil hoffman

