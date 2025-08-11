כיכר השבת
"תא הלגיטימציה באמ"ן"

שעות לאחר חיסולו של מחבל החמאס: עיתונאים בישראל מגנים את התקיפה 

שעות לאחר חיסולו של "עיתונאי" אל גז'ירה, המחבל אנס אל שריף שעל פי צה"ל שימש כראש חוליה בארגון הטרור חמאס, עיתונאים ישראלים יוצאים הבוקר נגד חיסולו, ולטענתם ישראל בוחרת במודע לתקוף "עיתונאים" בעזה כדי להשתיק את הביקורת נגדה ולייצר לגיטימציה לפעולותיה ברצועה (בארץ)

אנס אל שריף - מי שפעל במסווה של עיתונאי (צילום: דובר צה"ל )

שעות לאחר חיסולו של "עיתונאי" אל גז'ירה, המחבל אנס אל שריף שעל פי צה"ל שימש כראש חוליה בארגון הטרור חמאס וקידם מתווי ירי רקטות נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות , עיתונאים ישראלים יוצאים הבוקר (שני) נגד חיסולו, ולטענתם ישראל בוחרת במודע לתקוף "עיתונאים" בעזה כדי להשתיק את הביקורת נגדה ולייצר לגיטימציה לפעולותיה ברצועה.

עיתונאי 'הארץ', ניר חסון, כתב: "לצה"ל יש מדיניות ברורה להסתיר את מה שקורה בעזה. הוא לא מאפשר לעיתונאים זרים להיכנס והוא הורג בשיטתיות עיתונאים פלסטינים. על פי ארגון CPJ עד היום נהרגו 186 עיתונאים בעזה. חלק הגדול בתקיפות ממוקדות. הפעם התקיפה הייתה על אוהל העיתונאים בכניסה לבית החולים שיפא".

מי שהגדיל לעשות, היה יובל אברהם, עיתונאי ישראלי ובמאי קולנוע שביים את הסרט הישראלי-פלסטיני התיעודי "אין ארץ אחרת" שזכה בפרס אוסקר לסרט התיעודי הטוב ביותר לשנת 2024, שטען כי באמ"ן פועל צוות מיוחד המכונה "תא לגיטימציה" הכולל אנשי מודיעין שמחפשים מידע שיעזור להעניק "לגיטימציה" למעשי הצבא בעזה כגון שיגורים כושלים של חמאס, שימוש במגנים אנושיים ועוד.

בפוסט ארוך שפרסם הלילה כתב אברהם: "אחרי השבעה באוקטובר באמ"ן הוקם צוות שכונה "תא לגיטימציה". אנשי מודיעין שחיפשו מידע שיעזור להעניק "לגיטימציה" למעשי הצבא בעזה - שיגורים כושלים של חמאס, שימוש במגנים אנושיים, ניצול האוכלוסייה האזרחית, כל מה שאתם מכירים".

לדבריו, "משימה עיקרית של תא הלגיטימציה הייתה למצוא עיתונאים עזתים שניתן להציג בתקשורת כפעילי חמאס במסווה. עברו אקטיבית על עיתונאים וחיפשו. ימים שלמים הושקעו בעניין ולא מצאו".

לטענתו "למה לחפש עיתונאי במסווה? להבנתי כי זה נותן "לגיטימציה" תקשורתית להרג הקיים של עיתונאים באופן כללי. הרי מספיק להציג בית חולים אחד כמפקדת חמאס ואפשר לצבוע כך את השמדת מערכת הבריאות כולה. ירי אחד כושל בו חמאס פגע באזרחים ואז, מי יודע, אולי כל מות האזרחים הוא חמאס? זריעת ספק כשיטה להכשרת זוועות. איתור עיתונאי כפעיל במסווה מלבין את הרג כל העיתונאים האחרים".

אברהם ממשיך לתקוף את צה"ל והתקשורת הישראלית, ולדבריו "הצבא הרג בלילה ארבעה עיתונאים בעזה. הוא הודה שהיעד היה אנס אל-שריף. בשנתיים האחרונות אל-שריף עושה עבודה עיתונאית שיטתית, אמיצה, מדווח לעולם כולו על ההשמדה של בני עמו. זאת בעוד העיתונות הישראלית ברובה נירמלה רצח המוני והרעבה והשמדה ובגדה במקצוע שלה. הבגידה נמשכת כעת בכותרות שמדווחות על מותו של אל-שריף ומאמצות לחלוטין את הודעת דובר צה"ל".

המסמכים אותם חשפו בצה"ל (צילום: דובר צה"ל )

לטענתו "הצבא הציג מסמכים בהם נטען שאל-שריף הצטרף לחמאס ב-2013 כשהיה בן 17. עיתונאי שלא מטיל ספק בהודעות דובר צהל בשלב זה, אחרי אינספור שקרים, פשוט מועל בתפקידו. אבל אפילו אם נניח שזה נכון, זה לא משנה. הרי לפי ההגיון הזה, רוב מוחלט של העיתונאים בישראל, אם יש איזה מסמך שמראה שהם היו בצבא או עשו מילואים אי פעם, הם יעד לגיטימי לחיסול. מיקומו היה ידוע חודשים. למה להרוג אותו עכשיו? ערב התכניות לכבוש את העיר עזה? התשובה ברורה".

לסיום, כתב אברהם: "אני חושב שישראל הרגה את אנס אל-שריף פשוט כי הוא עיתונאי. המסמכים היו האמצעי. מאותה סיבה שחיפשו אקטיבית עיתונאים שניתן להציג כחמאסניקים, כדי להעניק "לגיטימציה" להרג של עיתונאים באופן כללי, כ-230 עיתונאים שהרגנו בעזה מאז השבעה באוקטובר. ומאותה סיבה שמונעים מתקשורת בינלאומית להיכנס לעזה: כדי שיראו פחות את הפשעים".

כזכור, בצה"ל חשפו מידע מודיעיני בעבר ומסמכים רבים שנמצאו ברצועת עזה, המאשרים את שיוכו הצבאי לארגון הטרור חמאס. המסמכים מאשרים פעם נוספת את פעילות הטרור שלו, ממנה ניסתה רשת אלג'זירה להתנער.

המסמכים כוללים טבלאות כוח אדם, רשימות קורסים להכשרות טרור, ספרי טלפונים ומסמכי משכורת למחבל, המוכיחים בצורה חד משמעית כי הוא תפקד כמחבל של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

10
עיתונאים ישראלים... עיתונאי הארץ הן שופרו של הנרטיב הכי אנטי ישראלי ויהודי שיש...
אור עולם
9
וַיּוֹצִיאוּ דִּבַּת "הָאָרֶץ" וכו "הָאָרֶץ" וכו אֹכֶלֶת יוֹשְׁבֶיהָ הִוא!
אימנונוב
8
בושה וחרפה לעיתונאים השמאלניים אין לכם ביום ישראל אתם אוייבי עם ישראל תעזבו את המדינה .
משה
7
השמאל היום הפך לאנטישמי לחלוטין, כל עיתונאי כזה מקומו בכלא עם הנוחבות, בדיוק כפי שעשו עם ישראל פריי המטורלל.
שייקה
6
עיתונאי השמאל הכל כרגיל מבחינתם הם נמצאים כרגע עמוק בתוך סרט רע קשה להם שיש ממשלת ימין שמחזיקה למרות 7/10 והם מתפוצצים מבפנים לכל כל האמצעים מבחינתם כשרים כולל לפגוע בחיילי צה"ל שהם הצבא הכי מוסרי בעולם אבל מה אכפת לנו אנחנו נמשיך להרוג טרוריסטים והם ימשיכו לנבוח
דוד
5
עיתונאי השמאל הם עמלקים המזדהים עם חמאס העמלקי.
ישראל אנגלמן
4
אפשר לשלוח אותם לעזה כדי שיסקרו את המצב...ואפשר להחליף אותם עם החטופים.
ששששש
3
צריך להבין : 'הארץ' ודומיו לא רוצים שננצח!!!!!!! ניצחון זה אסון בשבילם. מבחינתם-כישלון ועסקאות עם האויב הם הטוב שיוביל את העם לרצות בלית ברירה בהסכמי שלום שהם חולמים עליהם כבר עשורים וממשיכים עם ראש בקיר...
צבי
2
מחריביך ושונאיך ממך יצאו
עדי
1
אין תגובות כי אתם לא מפרסמים עדיף שתורידו תגובות 👺😡😠👎
שרון

