שעות לאחר חיסולו של "עיתונאי" אל גז'ירה, המחבל אנס אל שריף שעל פי צה"ל שימש כראש חוליה בארגון הטרור חמאס וקידם מתווי ירי רקטות נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, עיתונאים ישראלים יוצאים הבוקר (שני) נגד חיסולו, ולטענתם ישראל בוחרת במודע לתקוף "עיתונאים" בעזה כדי להשתיק את הביקורת נגדה ולייצר לגיטימציה לפעולותיה ברצועה.

עיתונאי 'הארץ', ניר חסון, כתב: "לצה"ל יש מדיניות ברורה להסתיר את מה שקורה בעזה. הוא לא מאפשר לעיתונאים זרים להיכנס והוא הורג בשיטתיות עיתונאים פלסטינים. על פי ארגון CPJ עד היום נהרגו 186 עיתונאים בעזה. חלק הגדול בתקיפות ממוקדות. הפעם התקיפה הייתה על אוהל העיתונאים בכניסה לבית החולים שיפא".

מי שהגדיל לעשות, היה יובל אברהם, עיתונאי ישראלי ובמאי קולנוע שביים את הסרט הישראלי-פלסטיני התיעודי "אין ארץ אחרת" שזכה בפרס אוסקר לסרט התיעודי הטוב ביותר לשנת 2024, שטען כי באמ"ן פועל צוות מיוחד המכונה "תא לגיטימציה" הכולל אנשי מודיעין שמחפשים מידע שיעזור להעניק "לגיטימציה" למעשי הצבא בעזה כגון שיגורים כושלים של חמאס, שימוש במגנים אנושיים ועוד.

בפוסט ארוך שפרסם הלילה כתב אברהם: "אחרי השבעה באוקטובר באמ"ן הוקם צוות שכונה "תא לגיטימציה". אנשי מודיעין שחיפשו מידע שיעזור להעניק "לגיטימציה" למעשי הצבא בעזה - שיגורים כושלים של חמאס, שימוש במגנים אנושיים, ניצול האוכלוסייה האזרחית, כל מה שאתם מכירים".

לדבריו, "משימה עיקרית של תא הלגיטימציה הייתה למצוא עיתונאים עזתים שניתן להציג בתקשורת כפעילי חמאס במסווה. עברו אקטיבית על עיתונאים וחיפשו. ימים שלמים הושקעו בעניין ולא מצאו".

לטענתו "למה לחפש עיתונאי במסווה? להבנתי כי זה נותן "לגיטימציה" תקשורתית להרג הקיים של עיתונאים באופן כללי. הרי מספיק להציג בית חולים אחד כמפקדת חמאס ואפשר לצבוע כך את השמדת מערכת הבריאות כולה. ירי אחד כושל בו חמאס פגע באזרחים ואז, מי יודע, אולי כל מות האזרחים הוא חמאס? זריעת ספק כשיטה להכשרת זוועות. איתור עיתונאי כפעיל במסווה מלבין את הרג כל העיתונאים האחרים".

אברהם ממשיך לתקוף את צה"ל והתקשורת הישראלית, ולדבריו "הצבא הרג בלילה ארבעה עיתונאים בעזה. הוא הודה שהיעד היה אנס אל-שריף. בשנתיים האחרונות אל-שריף עושה עבודה עיתונאית שיטתית, אמיצה, מדווח לעולם כולו על ההשמדה של בני עמו. זאת בעוד העיתונות הישראלית ברובה נירמלה רצח המוני והרעבה והשמדה ובגדה במקצוע שלה. הבגידה נמשכת כעת בכותרות שמדווחות על מותו של אל-שריף ומאמצות לחלוטין את הודעת דובר צה"ל".