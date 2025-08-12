חנה גופרית, שורדת שואה בת 90, הופיעה היום בכנסת לצד משפחות החטופים וקראה לחברי הכנסת לפעול בכל הכוח להשבתם מעזה.

גופרית, שניצלה כילדה בת שש וחצי בזכות משפחה פולנית קתולית שהוגדרה לימים כחסידת אומות העולם, שיתפה את תחושת החרדה שמלווה אותה מאז המלחמה - תחושה שהתחדדה מחדש בעקבות אירועי 7 באוקטובר.

בדבריה תיארה כי מאז ילדותה היא נרדפת בסיוטים על רגעי ההסתתרות מפני הנאצים, בארונות ובמקומות מסתור אחרים. "בעיירה שלי הייתי הילדה היהודייה היחידה שניצלה. אז לא שאלו אם אני שמאל או ימין - הייתי יהודייה, וזה מה שקבע", אמרה. לדבריה, מאז מתקפת חמאס היא חווה סיוט נוסף: "אני שואלת את עצמי - אם הייתי שוב ילדה בת שש וחצי, האם היה מישהו שמציל אותי?".

גופרית פנתה אל חברי הכנסת וביקשה מהם להפנים את המצוקה שבה נמצאות משפחות החטופים. "נא תיקחו את זה ללב, לאוזניים ולעיניים שלכם. שחררו את כולם. אל תספרו לנו עוד סיפורים - שמענו מספיק. כל יום אני חווה מחדש את הפחדים ההם. הסיוטים מהשואה הם שלי, אבל את הסיוט הזה אני לא רוצה", אמרה, וסיימה בבקשה נרגשת: "נא תשחררו אותנו מהסיוט הזה".