כיכר השבת
"לא היה שם שמאל וימין"

שורדת השואה בת ה-90 סיפרה בכנסת על הסיוטים שממשיכים לרדוף אותה

שורדת שואה בת 90 הגיעה היום לכנסת יחד עם משפחות החטופים ותיארה שהיא עדיין מתמודדת עם סיוטים - מגיל 6 | השורדת הגיעה לכנסת כדי לדרוש את שחרור החטופים מעזה והזדהתה, לאור עברה, עם מה שהם עוברים (חדשות) 

שורדת השואה בוועדה (צילום: ערוץ הכנסת)

חנה גופרית, שורדת שואה בת 90, הופיעה היום בכנסת לצד משפחות החטופים וקראה לחברי הכנסת לפעול בכל הכוח להשבתם מעזה.

גופרית, שניצלה כילדה בת שש וחצי בזכות משפחה פולנית קתולית שהוגדרה לימים כחסידת אומות העולם, שיתפה את תחושת החרדה שמלווה אותה מאז המלחמה - תחושה שהתחדדה מחדש בעקבות אירועי 7 באוקטובר.

בדבריה תיארה כי מאז ילדותה היא נרדפת בסיוטים על רגעי ההסתתרות מפני הנאצים, בארונות ובמקומות מסתור אחרים. "בעיירה שלי הייתי הילדה היהודייה היחידה שניצלה. אז לא שאלו אם אני שמאל או ימין - הייתי יהודייה, וזה מה שקבע", אמרה. לדבריה, מאז מתקפת חמאס היא חווה סיוט נוסף: "אני שואלת את עצמי - אם הייתי שוב ילדה בת שש וחצי, האם היה מישהו שמציל אותי?".

גופרית פנתה אל חברי הכנסת וביקשה מהם להפנים את המצוקה שבה נמצאות משפחות החטופים. "נא תיקחו את זה ללב, לאוזניים ולעיניים שלכם. שחררו את כולם. אל תספרו לנו עוד סיפורים - שמענו מספיק. כל יום אני חווה מחדש את הפחדים ההם. הסיוטים מהשואה הם שלי, אבל את הסיוט הזה אני לא רוצה", אמרה, וסיימה בבקשה נרגשת: "נא תשחררו אותנו מהסיוט הזה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר