בסרטון וידאו קצר, בן פחות מדקה, שפרסם הערב (חמישי), אחרי ביקורו באוגדת עזה, הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הנחה לפתוח במשא ומתן מיידי על שחרור כל החטופים וסיום המלחמה בתנאים המקובלים על ישראל.

״אנחנו בשלב ההכרעה", אמר נתניהו. "אני הגעתי היום לאוגדת עזה כדי לאשר את התוכניות שצה״ל הציג בפניי ובפני שר הביטחון להשתלטות על העיר עזה ולהכרעת החמאס.

"אני מאוד מעריך את ההתייצבות של חיילי המילואים, וכמובן של הצבא הסדיר, למען המטרה החיונית הזאת".

הוא הוסיף: "במקביל, אני הנחיתי להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל. שני הדברים הללו - הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו - הולכים יד ביד״.

מוקדם יותר היום קיים הרמטכ״ל אייל זמיר סיור שטח ברצועת עזה, ובין היתר אמר: "אנחנו מתקדמים עם המאמצים לפעולה בעיר עזה. יש לנו כבר עכשיו כוחות שפועלים בפאתי העיר, ובהמשך יצטרפו אליהם כוחות נוספים. המשימות שלנו נותרו שחרור החטופים והכרעת חמאס - אנחנו לא ננוח ולא נעצור עד שנשלים אותן. הן חיוניות לעתיד שלנו ולערכים שלנו כחברה"

הוא הוסיף: "פגענו בחמאס פגיעה קשה מאוד. הוא היה צבא טרור והיום הוא ארגון גרילה. אנחנו נמשיך ונפגע בחמאס בכל מקום, בפנים ובחו״ל. נרדוף אותם כמה זמן שצריך ובכל מקום שצריך"

עוד אמר: "הוצאנו אתמול עשרות אלפי צווי מילואים לכוחות שיצטרפו לפה. אנחנו מעריכים את אנשי המילואים ואת המשפחות שלהם, הם עושים עבודת קודש. אנחנו קוראים להם רק כשצריך וכשנדרש וסומכים עליהם. אני בטוח שיתיצבו עד להשלמת המשימה. אנחנו דנים עם הדרג המדיני על התכניות להמשך ויוצרים את ההישגים המבצעיים הטובים ביותר בשדה הקרב כדי להביא בפניהם את מירב האפשרויות.

"המאבק שלנו עוד ארוך ונכונו לנו אתגרים רבים. עם ישראל כולו מסתכל עליכם וסומך עליכם. אין לנו אפשרות אחרת מלבד ניצחון. חטיבת כפיר תמשיך לעמוד עמידה איתנה ולהביא הישגים. הערכה רבה על הפעילות״.