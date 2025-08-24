עיריית תל אביב פתחה לאחרונה ב"מבצע חשאי", במסגרתו היא דורשת מעשרות בתי כנסת הפועלים בעיר לחתום על כך שהם מתחייבים לפעול לפי עקרון השוויון "ללא הבדלי מין או אמונה", כך חושף הבוקר נטעאל בנדל ב'ידיעות אחרונות'.

לפי הדיווח ב'ידיעות', בבתי הכנסת חוששים כי אם יחתמו, העירייה או גופים שיעתרו לבתי משפט, יפעלו לביטול האופי האורתודוקסי של בתי הכנסת.

אך החשש מתעצם כי באם לא יחתמו - ידרשו לפנות את בית הכנסת. לפי הדיווח של בנדל, בתי כנסת שסירבו לחתום - נתבעו לפנות את המקום.

במהלך החדש, מזכיר לכולם את סערת התפילות ביום כיפור לפני כשנתיים, שבועות ספורים לפני טבח שמחת תורה, אז סירבה העירייה לאפשר קיום של תפילה בהפרדה בכיכר דיזינגוף ביום כיפור, וזכתה לגיבוי מבית המשפט.

חילוץ מרגש בלב הלילה: הנעדר אותר חי במי ים המלח דוד הכהן | 22.08.25

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע אז כי "המחיצה מעצם קיומה, טבעה וטיבה נועדה לחצוץ ולמנוע מעבר ותנועה חופשיים במרחב הציבורי", ודחה את העתירות נגד החלטת העירייה.

ב'ידיעות' מציינים כי בתל אביב פועלים מאות בתי כנסת - רבים מהם עוד לפני קום המדינה, ואת הקרקע שעליה הם נבנו הם קיבלו באישור העירייה או רכשו מכספם הפרטי. מתוכם יש כ-130 בתי כנסת שהקרקע שלהם רשומה בטאבו בבעלות העירייה.

לפי הדיווח, הכוונה בעיריית תל אביב לפנות לאותם 130 בתי כנסת ולהחתים אותם על חוזה הקצאה, בו נכתב כי "בית הכנסת ייתן שירותי דת לכל תושבי השכונה והסביבה הסמוכה בהתאם לאופיין וצביונן ללא הבדלי גיל, מין או אמונה וכי נוסח התפילה ייקבע על ידי הוועד המנהל בהתחשב בכך. מובהר כי לא תתאפשר כל פעילות החורגת ממטרת ההקצאה הנקובה לעיל".