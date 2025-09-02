אלפים התאספו אמש (שני) בבית העלמין בצור שלום, למסע הלוויתו של רב-סמל במיל' אריאל לובלינר ז"ל, בן ה-34, שנפל ברצועת עזה.

אך רגע אחד, במסע הלוויה - צמרר אומה שלימה. האלמנה הטרייה, ברברה, צעדה אחרי מיטת בעלה כשבידה בנם הקטן, ליאור, תינוק בן תשעה חודשים בלבד.

בעודה עומדת וסופדת לבעלה, ברגעי הפרידה האחרונים, ליאור הקטן, השתובב על הרצפה וזחל לצד קברו הטרי של אביו, שהפך לחלל ה-900 של המלחמה.

ברברה, ספדה לבעלה ואמרה: "תודה שחלקת איתי 11 שנים מהחיים שלך, תודה שחיית את החיים בדרך שלך, עם החברים שלך, המשפחה, הלימודים, העבודה, ההתנדבויות הצבא - את זה אלמד את ליאור, שיגדל, שיהיה חופשי, עצמאי, חבר טוב, בעל טוב ותלמיד טוב".