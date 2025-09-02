כיכר השבת
החלל ה-900 של המלחמה

התמונה שזעזעה מדינה שלימה: בן תשעה חודשים זוחל על קברו הטרי של אביו

רגע אחד, במסע הלוויה של החלל ה-900 במלחמה בעזה - צמרר אומה שלימה | האלמנה הטרייה, צעדה אחרי מיטת בעלה כשבידה בנם הקטן, ליאור, תינוק בן תשעה חודשים בלבד, שבהמשך תועד זוחל לצד קבר אביו הטרי (בארץ)

ליאור הפעוט לצד קבר אביו ז"ל (צילום: Itay Cohen/Flash90)

אלפים התאספו אמש (שני) בבית העלמין בצור שלום, למסע הלוויתו של רב-סמל במיל' אריאל לובלינר ז"ל, בן ה-34, שנפל ברצועת עזה.

אך רגע אחד, במסע הלוויה - צמרר אומה שלימה. האלמנה הטרייה, ברברה, צעדה אחרי מיטת בעלה כשבידה בנם הקטן, ליאור, תינוק בן תשעה חודשים בלבד.

בעודה עומדת וסופדת לבעלה, ברגעי הפרידה האחרונים, ליאור הקטן, השתובב על הרצפה וזחל לצד קברו הטרי של אביו, שהפך לחלל ה-900 של המלחמה.

ברברה, ספדה לבעלה ואמרה: "תודה שחלקת איתי 11 שנים מהחיים שלך, תודה שחיית את החיים בדרך שלך, עם החברים שלך, המשפחה, הלימודים, העבודה, ההתנדבויות הצבא - את זה אלמד את ליאור, שיגדל, שיהיה חופשי, עצמאי, חבר טוב, בעל טוב ותלמיד טוב".

ליאור עם אמו, בהלוויה (צילום: Itay Cohen/Flash90)
ליאור בוכה בהלווית אביו ז"ל (צילום: Itay Cohen/Flash90)
ליאור זוחל לצד קבר אביו ז"ל (צילום: Itay Cohen/Flash90)

