כוחות הביטחון מתחקרים דיווח על נפילת כטב"ם בשדה התעופה רמון שבערבה. בעקבות האירוע הופסקו באופן מיידי נחיתות והמראות, עד לבדיקת המסלולים והערכת מצב על ידי צוותי נמל התעופה, לפני זמן קצר (ראשון) שדה התעופה שב לפעול.

כתוצאה מנפילת הכטב"מ, על פי כוחות ההצלה נפצעו שמונה בני אדם באורח קל וגם נגרמו נזקים למבנה הטרמינל.

על פי הודעת רשות שדות התעופה: "אחרי פחות משעתיים של הקפאת מצב, שדה התעופה רמון שב לפעילות מלאה".

עוד נמסר: "לאחר הערכת מצב ובדיקות בטיחות וביטחון, התקבל האישור לחידוש ההמראות והנחיתות. הטיסה הראשונה המריאה לפני דקות אחדות כעת בדרכה לנתב”ג".

בכאן חדשות הובאו עדויות של נוסעים שהיו במקום, כך למשל סיפר נהוראי: "באתי לשדה לקבל את הבאים לכנס נדל"ן המתקיים באילת. בסביבות 14:10 שמעתי רעש כמו של אופנוע הולך ומתחזק ופתאום שמעתי פיצוץ אדיר".

"חשבתי", הוסיף נהוראי, "שזה בלון גז, רצתי החוצה וראיתי עשן שחור מהטרמינל. כמה מטרים של סטייה ולא הייתי כאן היום. מיד הכניסו אותנו למרחבים מוגנים ורק עכשיו שעתיים אחרי אישרו לצאת".

אבי אקירוב, תושב פתח תקווה, סיפר לכאן חדשות: "עמדתי פה ליד דלפק הביטחון ובמקרה הרמתי את הראש וראיתי כדור אש ואז פיצוץ אדיר וזכוכיות התנפצו. כולם התחילו לרוץ בפיצוץ. עפתי אחורה".

עוד הוא הוסיף וסיפר: "הייתה פה בהלה גדולה ואף אחד לא ידע לאן לרוץ. נכנסו באיזה פינה. ניסתי לעזור לאנשים. היינו אמורים לחזור למרכז אחרי חופש. היה פה כאוס. נראה שזה תפס אותם לא מוכנים. נראה שאין פה נהלים מוסדרים. הוציאו את הטיסה שהייתה כבר על הקרקע".

כפי שדווח מוקדם יותר היום, מתחקיר ראשוני בחיל האוויר נחשף כי הכטב״ם שפגע בנמל התעופה רמון לא זוהה כלל במערכות הגילוי של חיל האוויר. כתוצאה מכך, לא הופעלה התרעה בשדה התעופה, ולא ננקטו אמצעים ליירוט הכלי לפני פגיעתו. מדובר בכשל מערכתי חמור, שנמצא כעת בבחינה מקיפה על ידי גורמי החקירה בחיל האוויר. החקירה מתמקדת בזיהוי נקודות התורפה במערכות הגילוי ובתפקוד הלוגיסטי-מבצעי של הכוחות המעורבים, במטרה למנוע מקרים דומים בעתיד.

רשות שדות התעופה מסרה כי בעקבות פגיעת כטב״ם ששוגר מתימן באולם הנוסעים הנכנסים בנמל התעופה רמון שבערבה, הופסקו ההמראות והנחיתות בשדה התעופה באופן מיידי. במקביל, הוקפא מצב השדה עד לבדיקת הנזק ותיאום עם רשויות הביטחון.

חברת התעופה ארקיע עדכנה: "לכל הנוסעים והצוות שלום. אנו פועלים על פי הנחיות רשויות הביטחון, רשות שדות התעופה וחיל האוויר"