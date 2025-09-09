צה"ל הודיע לפני זמן קצר (שלישי) על כוונתו להרוס את בתי המחבלים נאאל ומאהר סמארה שביצעו את פיגוע הירי בברוכין.

מפקד פיקוד המרכז, מסר את ההודעה על כוונתו להחרים ולהרוס את בתי המחבלים נאאל ומאהר סמארה.

המחבלים, יחד עם מחבלים נוספים, ביצעו ב-14 במאי 2025 פיגוע ירי חמור בין ברוכין לפדואל, בו נרצחו צאלה גז ז"ל, בנה רביד-חיים גז ז"ל שנפצע בפיגוע ונפטר ב-29 במאי 2025 ונפצע אזרח ישראלי נוסף.

האבסורד לא נגמר כאן ועל פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', באפשרות משפחות המחבלים להגיש השגה נגד ההודעה.

בעלה של צאלה הי"ד - יבל"א חננאל מי ששהה עמה ברכב שיחזר בזמנו את הרגעים הקשיים - בראיון לעיתונאים לנוי בן ארצי ומשה שטיינמץ.

חננאל פתח וסיפר: "שמעתי ירי והיה חור בשמשה. שאלתי אותה אם היא בסדר, הסתכלתי וראיתי שהיא ממש לא בסדר. ניסיתי לעצור את הדימום, כל שנייה הרגישה כמו נצח".לאחר מכן סיפר כי הוא הגיע לפניה לבית החולים: "ואז הבנתי שעושים עליה החייאה". על בנם שיולד אחרי הפיגוע הקשה סיפר: "הוא כבר יצא יתום, אנחנו מתפללים שהוא יצא בסדר".

חננאל שיתף עוד: "זה הזוי אבל קיבלתי את זה. אם זה מה שהשם רצה, אז זה מה שהשם רצה". "היא ידעה להכיל כל מיני סוגים של אנשים. גם כאלה שהיו שונים ממנה. זו האמת שלהם, היא קיבלה את זה. וזה מה שאנחנו צריכים בעם ישראל". סיפר בעלה של הנרצחת.