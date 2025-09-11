מטוס אל על ( צילום: שאטרסטוק )

חברת התעופה הלאומית של ישראל, אל על נכנסה השנה לראשונה לרשימת 25 חברות התעופה המובילות בעולם של ארגון APEX (Airline Passenger Experience Association), לצד חברות בינלאומיות בולטות כגון סינגפור איירליינס, קתאי פסיפיק, Qantas, JetBlue ולופטהנזה.

במקביל, זו השנה החמישית ברציפות שבה החברה זוכה בדירוג חמישה כוכבי שירות של הארגון, הנחשב לאחד המדדים המרכזיים בעולם לחוויית טיסה. הדירוג מבוסס על ניתוח מיליוני משובים מנוסעים ביותר מ-600 חברות תעופה ברחבי העולם, ונבחן לפי חמישה פרמטרים: שירות צוותי האוויר, מזון ומשקאות, מערכות בידור, נוחות המושבים ושירותי גלישה (Wi-Fi). מתוך מאות החברות שנבחנו, פחות מ-7% בלבד זכו לדירוג חמישה כוכבים, מה שמציב את אל על בין חברות התעופה הבולטות בתחום השירות בעולם.

הודעת אל על ( צילום: עמוד הפייסבוק של החברה )

סמנכ״ל לקוחות ושירות באל על, אורן כהן בוטנסקי מסר: ״כניסת אל על לראשונה לדירוג היוקרתי ביותר של 25 חברות התעופה המובילות בעולם היא עדות לכך שתחום השירות מצוי בתנופה מתמדת, זאת כחלק ממימוש התוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח של החברה.

על אף אתגרי המלחמה שבאים לידי ביטוי גם באחוזי תפוסה גבוהים ביחס לעולם, אל על ממשיכה להשתפר לאורך כל הדרך. שירות הוא מסע בלתי נגמר שייעודו לתת מענה לצורכי הלקוחות.

צוותי האוויר שלנו, בתמיכת כלל אנשי אל על, פועלים באופן שוטף כדי להעצים את חוויית הנוסעים ולהעניק להם שירות ברמה בין-לאומית. אנו גאים בהישג ובהכרה של APEX, ורואים בו בסיס להמשך השקעה, חדשנות ושדרוג מתמיד״.