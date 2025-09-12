"השתלטתי על המחבל בידיים, השכבתי אותו וקשרנו אותו עם חגורה"

רגעי האימה בהרי ירושלים: שוטר מימ"ר נגב במשטרת ישראל, שהתארח בבית המלון בקיבוץ צובא - השתלט על המחבל שפתח בדקירת אורחי המלון. הוא שיחזר את השניות הדרמטיות.

״אני נמצא באירוע משפחתי במלון", הוא סיפר. "הבחנתי בנהירה של אנשים החוצה מהמלון, הבנתי באותו רגע שמתרחש אירוע חריג במלון, צעקתי לאנשים לא לרוץ וללכת בצורה רגועה, שלפתי את האקדח ושמתי כובע זיהוי".

הוא הוסיף ותיאר: "רצתי לכיוון שממנו האנשים נמלטו והבחנתי במחבל, שסביבו יש מספר אזרחים, השתלטתי על המחבל בידיים ולא בירי על מנת לצמצם את הסכנה של האזרחים שנמצאים במקום.

"בסיוע של עוד אזרחים טובים השכבתי אותו על הרצפה ואזקתי אותו. זיהיתי אדם דקור בפלג גופו העליון, הענקתי לו טיפול ראשוני, לאחר מכן הבחנתי שגם בן דודי נדקר".

ניסיון החדירה נבלם: 21 פלסטינים קפצו מעל החומה הגבוהה לתוך ירושלים קובי רוזן | 14:34

מלבד השוטר, השתלט על המחבל גם מנהל חדר האוכל של המלון. עם המחבל נעצרו שלושה חשודים נוספים במעורבות באירוע.

המשטרה מסרה כי מחקירת המקרה עלה שהמחבל הוא תושב מחנה הפליטים שועפט, עובד המלון. הלה יצא מהמטבח, דקר שני אורחים שהיו בחדר האוכל ואז נתפס.