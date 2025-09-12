כיכר השבת
השוטר שנטרל משחזר

"השתלטתי על המחבל בידיים, השכבתי אותו וקשרנו אותו עם חגורה"

השוטר מימ"ר נגב, שהתארח במלון בקיבוץ צובה ונטרל את המחבל שדקר אנשים במקום, משחזר את הרגעים שבהם השתלט על הטרוריסט: "השתלטתי על המחבל בידיים ולא בירי על מנת לצמצם את הסכנה של האזרחים שנמצאים במקום" (בארץ)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

רגעי האימה בהרי ירושלים: שוטר מימ"ר נגב במשטרת ישראל, שהתארח בבית המלון בקיבוץ צובא - השתלט על המחבל שפתח בדקירת אורחי המלון. הוא שיחזר את השניות הדרמטיות.

״אני נמצא באירוע משפחתי במלון", הוא סיפר. "הבחנתי בנהירה של אנשים החוצה מהמלון, הבנתי באותו רגע שמתרחש אירוע חריג במלון, צעקתי לאנשים לא לרוץ וללכת בצורה רגועה, שלפתי את האקדח ושמתי כובע זיהוי".

הוא הוסיף ותיאר: "רצתי לכיוון שממנו האנשים נמלטו והבחנתי במחבל, שסביבו יש מספר אזרחים, השתלטתי על המחבל בידיים ולא בירי על מנת לצמצם את הסכנה של האזרחים שנמצאים במקום.

"בסיוע של עוד אזרחים טובים השכבתי אותו על הרצפה ואזקתי אותו. זיהיתי אדם דקור בפלג גופו העליון, הענקתי לו טיפול ראשוני, לאחר מכן הבחנתי שגם בן דודי נדקר".

מלבד השוטר, השתלט על המחבל גם מנהל חדר האוכל של המלון. עם המחבל נעצרו שלושה חשודים נוספים במעורבות באירוע.

המשטרה מסרה כי מחקירת המקרה עלה שהמחבל הוא תושב מחנה הפליטים שועפט, עובד המלון. הלה יצא מהמטבח, דקר שני אורחים שהיו בחדר האוכל ואז נתפס.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר